Cuál es la principal hipótesis sobre la caída de un micro desde un puente de Carmen de Areco

Un ómnibus de larga distancia se despistó sobre el arroyo La Guardia en la Ruta nacional 7, en medio del temporal que afecta gran parte de la provincia de Buenos Aires. Los pasajeros y los dos conductores resultaron con heridas leves.

En medio del temporal que afecta gran parte de la provincia de Buenos Aires, para el que rige una alerta meteorológica amarilla del SMN, un micro despistó y cayó 6 metros de un puente en Carmen de Areco . De las 22 personas que viajaban dentro del ómnibus tanto los 20 pasajeros como los 2 conductores resultaron con heridas leves. Mientras avanzan las pericias se conocieron nuevos detalles del siniestro.

Desde Carmen de Areco, el periodista Bernardo Magnago informó para la pantalla de C5N sobre el siniestro que ocurrió en el puente sobre el arroyo La Guardia en la Ruta nacional 7 en el kilómetro 137. "El viento muy intenso esta madrugada, en este lugar, provocó que el ómnibus que circulaba hacia la Ciudad de Buenos Aires terminara volcando sobre el mismo puente" , contó.

La altura del puente es de casi 6 metros, los heridos fueron trasladados al hospital de Carmen de Areco, entre ellos un bebé. "La fiscal trabaja en el lugar para realizar las pericias y establecer las causas del accidente. Por el viento, el peso del micro y la altura fue importante", añadió el cronista.

Volcó micro de la empresa Via Tac en #Ruta7 en #CarmenDeAreco . Partió desde Córdoba con destino a Buenos Aires Hay heridos. Operativo de bomberos, ambulancias y Policía #YaTeLoAvisé pic.twitter.com/Oy0QojZac1

Una hipótesis es el viento, el llamado que recibió Defensa Civil fue cerca de las 7 de la mañana e informaron que: " En ese momento había mucho viento, granizo y tormenta". Una sola mujer mayor de edad resultó herida en uno de sus brazos, ya que terminó atrapada por la estructura del micro.

"Quedó apricionada dentro del colectivo, una señora mayor, con un brazo debajo del colectivo" , informó un miembro del equipo de bomberos para C5N. " Si fue causal el viento, creo que en Carmen hubo una voladura de techo, pero eso es materia de investigación de los peritos ", sentenció. El tránsito se mantiene reducido un solo carril hasta que terminen las tareas de peritaje.

Un micro cayó del puente en la Ruta 7 en Carmen de Areco dejó varios heridos

Un micro de pasajeros cayó de un puente en el cruce de la ruta nacional 7 con la ruta 31 en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. En el autobus de la empresa Vía Tac viajaban 20 personas, algunas de ellas resultaron con heridas leves y fueron trasladadas al hospital.

Según el relato de Maximiliano, uno de los heridos que habló con C5N mientras era trasladado al hospital: "Íbamos subiendo el puente, aparentemente hubo una ráfaga de viento y al chofer le sacó el colectivo de la ruta, del puente y nos caímos. Supuestamente, pero para mí venía bastante fuerte, nunca vi que un colectivo se caiga por el viento".

Cayó un micro en Carmen de Areco | "Hay una persona atrapada".



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En esa línea aclaró que una persona permaneció atrapada dentro del vehículo durante varios minutos, tuvo que ser rescatada por los bomberos. "Uno de los choferes aparentemente saltó antes de caer el micro y no lo encuentran", sentenció.

El micro había salido desde la localidad Laboulaye, y realizaba varias paradas en el camino con destino a Buenos Aires. El violento accidente ocurrió cuando el vehículo subió el puente sobre el arroyo La Guardia. Eso no es todo, el siniestro ocurrió en el marco de un clima adverso que afecta Buenos Aires y varias provincias, con viento fuerte, granizo y tormentas en gran parte del territorio bonaerense.