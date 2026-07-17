Era parte de una de las familias más famosas y su reciente muerte genera mucho dolor en la televisión Deja un vacío enorme entre quienes la conocieron de cerca y también entre sus seguidores. Su legado quedó reflejado en los emotivos mensajes de despedida compartidos por sus seres queridos. Agregar C5N en









Era abuela de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie Jenner.

Mary Jo Campbell, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian-Jenner, falleció a los 91 años, dejando a la familia viviendo uno de los momentos más difíciles de los últimos años. La mujer, conocida cariñosamente como "MJ", era abuela de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie Jenner, y su partida generó una profunda conmoción tanto dentro del clan como entre los seguidores del famoso reality familiar.

Hasta el momento no trascendieron las causas oficiales de su fallecimiento, aunque tanto Kris como Kim no tardaron en expresar su dolor a través de redes sociales, con mensajes llenos de emoción hacia quien definieron como el pilar fundamental de la familia. Fue Kris Jenner la primera en despedirse públicamente de su madre, a quien describió como el corazón del núcleo familiar: "Hoy nos hemos despedido de mi preciosa mamá MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ha significado para mí ni el dolor que supone tener que decir adiós. Mi madre era el corazón de nuestra familia".

La empresaria también quiso destacar públicamente las enseñanzas que recibió de su madre a lo largo de toda su vida, remarcando el valor que siempre le dio a los vínculos familiares: "Me enseñó todo lo que realmente importa… a amar a tu familia con toda tu alma, a ser amable, a estar ahí para las personas que quieres y a no dar nunca por sentado ni un solo momento que pasemos juntos. Nos enseñó que la familia lo es todo".

Además, agradeció los sacrificios realizados por su madre y confesó lo mucho que extrañará su presencia diaria: "Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, cada consejo sabio que compartiste y cada momento en el que nos quisiste tan plenamente. Echaré de menos nuestras charlas diarias, tu sonrisa, tu risa… Tenemos el corazón destrozado, pero nos reconforta saber que un amor como el tuyo nunca nos abandona del todo".

Aunque sus apariciones en Keeping Up with the Kardashians fueron puntuales, Mary Jo Campbell logró ganarse el cariño de los seguidores del reality gracias a su calidez y su particular sentido del humor. Su partida despertó un fuerte sentimiento de tristeza en quienes seguían de cerca la dinámica familiar del clan a lo largo de los años.

Gtres El posteo de Kim Kardashian Kim Kardashian también decidió compartir públicamente su dolor luego de la muerte de su abuela, a quien recordó como una figura fundamental en su vida personal. La empresaria destacó especialmente el vínculo cercano que mantenía con Mary Jo, remarcando el apoyo incondicional que siempre recibió de su parte: "Siempre creíste en mí, me apoyaste y fuiste mi refugio. Fuiste, sin duda, la matriarca de nuestra familia, y tu amor forma parte de todos nosotros". En su mensaje, Kim también expresó un pedido cargado de emotividad hacia otros familiares fallecidos, a quienes su abuela podría reencontrarse: "Sé que ahora estás en paz. Dale un abrazo de mi parte a papá Harry, a la tía Karen y a mi padre". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian) La mediática cerró su publicación reafirmando el lugar que su abuela siempre ocupará en su vida, con un mensaje final muy cariñoso: "Siempre formarás parte de mí, te quiero muchísimo y te echaré de menos por siempre jamás". El posteo se sumó a la ola de mensajes de despedida que distintos integrantes del clan compartieron en las últimas horas.