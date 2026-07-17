Fuerte terremoto de 7,3 sacudió Guatemala, El Salvador y México A menos de un mes del doble sismo en Venezuela, un nuevo temblor se originó en territorio azteca y generó conmoción en Centroamérica. Por Agregar C5N en









Evacuaciones de Guatemala y El Salvador.

Un sismo de 7,4 grados de magnitud de la escala Richter, que tuvo como epicentro la costa de la localidad mexicana de Chiapas, provocó fuertes sacudidas en El Salvador y Guatemala.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el fenómeno se produjo a 48 kilómetros al sudeste de Aquiles Serdán, perteneciente al municipio de Huixtia, en Chiapas.

“No hay afectaciones graves. En el tema marítimo, solamente se espera que el nivel del agua se incremente medio metro por el efecto del sismo", explicó Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina de México, quien recomendó a la población que se aleje de las playas.

Después del movimiento sísmico, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas detalló por intermedio de su cuenta de la red social X que "se mantiene atenta ante cualquier reporte".