Se reconciliaron, se iban a casar, pero se terminó separando una de las parejas más populares del espectáculo

Fue el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live quien confirmó que estarían distanciados hace un mes: "Lo pongo en potencial porque a mi Gianinna no me lo confirma y yo lo cuento porque viene del círculo íntimo esta información. La decisión la habría tomado ella".

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona Instagram

“Lo que me dice Gianinna es que ella es muy de perfil bajo y que no va a decir nada sobre su vida privada, lo cual es entendible, pero yo creo fuerte en estos datos que te estoy dando. Mi fuente me habla de un desgaste total y que ya no congeniaban como antes, cómo que se terminó la magia que en algún momento hubo”, agregó.

Y agregó que para los que creen en el mundo de las redes confirmó que “a esta hora no se siguen”. Sin embargo, aún no salieron a dar su versión de los hechos.

Se separó uno de los cantantes de música más exitosos de la actualidad

El cantante más destacado del último tiempo es Milo J, quien realizó la última session con Bizarrap, la cual también salió en su primer EP. Es noticia por sus canciones, éxitos, pero también por su vida personal: se habría separado de su novia, Martina.

Milo J Redes sociales

Ambos se tenían en historias destacadas y se seguían, por supuesto, en redes sociales. Pero luego de una inesperada decisión, borraron todo y de esa manera, confirmaron su separación.