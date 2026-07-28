El riesgo país trepa a los 450 puntos y alcanza su mayor nivel en siete semanas El indicador de JP Morgan se mueve hacia arriba impulsado por el contexto internacional, con expectativa por las tasas de interés de la Fed y los movimientos del petróleo. Mientras tanto, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva visitó el país para dar su apoyo al Gobierno. Por Agregar C5N en









El riesgo país se recalienta mientras el contexto internacional mantiene la incertidumbre.

Los bonos en dólares operan en rojo en Wall Street y el riesgo país alcanza 450 puntos, su mayor nivel en siete semanas, mientras el mercado mide el impacto de la visita de Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la Argentina, y se analiza el contexto internacional, donde aún se espera la decisión de la Fed sobre las tasas de interés y sigue el sacudón por el precio del petróleo.

En el mercado local, los títulos de deuda que más bajan son el Global 2046 (-0,4%), seguido del Global 2030 (-0,3%) y el Bonar 2041 (-0,3%). En ese contexto, el riesgo país avanza 8 unidades hasta los 450 puntos básicos.

Por otro lado, el Índice de Confianza en el Gobierno cayó 6,5% en julio: descendió a 1,94 puntos, un 21% por debajo del nivel de un año atrás, y regresó a los mínimos de la administración Milei registrados en septiembre de 2025, además de ubicarse por debajo de los niveles observados durante la gestión Macri en julio de 2018. La mayor caída se registró entre los encuestados de 18 a 29 años, donde la confianza retrocedió 23,0%.

Por otra parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, respaldó el programa económico argentino durante su visita al país y afirmó que el organismo no considera necesario un financiamiento adicional. Destacó la consolidación fiscal, la desaceleración de la inflación y la mejora en las condiciones financieras, al tiempo que señaló que el Gobierno cuenta con una estrategia para afrontar los compromisos de deuda de 2027 y continuar fortaleciendo las reservas.

En ese marco, el S&P Merval cae casi 2% a 3.243.001,99 puntos básicos. Las acciones líderes que más bajan son Banco BBVA, Grupo Supervielle y Transportadora de Gas del Sur con pérdidas entre 3% y 2,8%. Las entidades financieras también encabezan los descensos de empresas locales en Wall Street. Así, BBVA, Supervielle, Galicia y Macro se hunden cerca de 4%.