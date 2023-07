Se estrena "Doble Discurso": Peretti, Cardinali y Ferro en una comedia con tintes políticos

Es entonces que gracias al Griego, Prat empieza a comportarse y hablar de manera que termina seduciendo a la periodista, que no sabe que sus palabras provienen de alguien que la ama a escondidas. Es ahí, donde el personaje de Cardinali intentará desenmascarar al verdadero candidato frente a la carrera electoral.

"Cualquiera no puede ser candidato, no debería, hay muchos actuales que no deberían postularse ahora. Estaría bueno que haya un casting mas difícil y que no cualquiera se pueda presentar", sostuvo Ferro en una entrevista para C5N con Fer Arena.

En cuanto a la estrategia de marketing detrás de cada candidato que sucede en la vida real, Peretti admitió: "No estoy a favor, yo veo una afiche con los dientes blancos y no los voto, por más que tenga una ideología coherente conmigo". Y agregó: "Ese doble mensaje es perjudicial, como los fuegos artificiales preelectorales. Ese caldo que se arma con la ilusión de la gente que no le hace bien al sistema".

Sobre su papel, Cardinali reveló: "Me gustó el guión, Camila quiere llegar al fondo, sus ideales son nobles, después es un ser humano de carne y hueso y está tentada porque le vaya bien, y su nombre crezca en el noticiero".

Los actores que integran el elenco de la ficción nacional dieron su perspectiva sobre esta nuevo film. Por su parte, Peretti argumentó "es un thriller político romántico que ocurre en Argentina". En tanto, la actriz que interpreta a Camila, Cardinali, manifestó "es una historia de amor hermosa", mientras que Ferraro señaló: "Sucede en un año electoral importante y tenemos que verla".

Doble Discurso está dirigida y escrita por Hernán Guerschuny y producida por Lucas Jinkis y está producida Zeppelin Studio. El elenco también cuenta con Jorge Suarez, Víctor Laplace, Franco Rizzaro, Mónica Raiola, Luis Margani y Nacho Girón.