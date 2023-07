Una de las películas que compitió en la entrega de los Oscar de este año como Mejor película, pero también (y quizá más importante) es la última obra de Steven Spielberg y la primera autobiográfica de su carrera. El film reconstruye la infancia del director, su familia y su conexión con el cine en una hermosa historia sobre los vínculos y cómo el cine puede ser un conducto para procesarlos, sanarlos y más. Disponible para ver en Flow.

La cuarta entrega de John Wick es, sin dudas, una de las experiencias cinematográficas más poderosas y atractivas del año. No frena un segundo, pero tampoco agota. El diseño de producción, la fotografía, la puesta en escena y las escenas de acción son un espectáculo como pocas veces se ha visto. Extraordinaria performance de Keanu Reeves. Está disponible en Flow.

Otro papel para el recuerdo por parte de Cate Blanchett. Excelente guion, bien detallista y muy prolija obra sobre una directora de orquesta y su comportamiento para con sus pares. Habla de la cultura de la cancelación sin subrayar ni exagerar posturas. Una interpretación para dar en las carreras de actuación. Hay un tema con la duración y el ritmo, pero nada que le baje el precio a esta impecable película de Todd Field.

Acá pueden leer la crítica completa a Air: la historia detrás del logo. Básicamente cuenta la historia de cómo Nike conquistó a Michael Jordan y juntos lanzaron una de las zapatillas más icónicas del mercado. Dirige Ben Affleck, razón suficiente para verla. Está en Prime Video.

Posiblemente la que merecía ganar el Oscar a Mejor película, pero no pasó. La historia de una amistad que llegó a su fin, la no aceptación de una de las partes y cómo dos personas pueden pasar los límites de lo moral y ético cuando se rompe una relación. Poderosa historia con grandes interpretaciones como la de Colin Farrell y Brendan Gleeson. Brillante película que pueden encontrar en Star+.

La primera película de Damián Szifron hecha en Estados Unidos es un logrado thriller con un guion prolijo, bien de género, excelente dirección (la mano de Szifron se nota todo el tiempo) y buenas actuaciones. Inmejorable debut para el director argentino que ahora se prepara para volver con Los simuladores. La historia de un asesino en masa que es investigado por una policía y un agente del FBI con una fuerte crítica a la política armamentística de aquel país. Pasó por los cines.

La película cuenta la historia de una mujer que fue madre a los 15 años y su relación con su hijo adolescente/adulto, además de cómo el resto de su familia la acompañó toda su vida en la crianza de Mirlo. Ese termina siendo el eje central de la película, las relaciones humanas dentro de este grupo familiar además de algunas cuestiones que vienen a movilizar la historia. Excelente ópera prima de Dolores Fonzi que también protagoniza. Se puede ver en Prime Video.

Una fiesta audiovisual. Un descontrol de colores, formas, texturas, estilos de animación y cientos de personajes (arriba de los 200 Spider-Man) para contar no solamente la historia del Spider-Man de Miles Morales, sino también hablar del destino y otros planteos del estilo filosófico. Extraordinaria obra para ver más de una vez. La única negativa es que cortaron la película sin cerrar algunas historias. Acá pueden leer la crítica completa. Todavía la encuentran en cines.

La película funciona a muchos niveles. Tiene la estética aterradora de James Wan y el estilo más moderno de Blumhouse en una asociación para apoderarse del cine de terror. No es una película estrictamente del género, pero hay sustos también. Megan es icónica. Está en Flow.

Hermosa película y ópera prima de Charlotte Wells. Casi en un film autobiográfico, el título cuenta la historia de una hija y su papá en unas vacaciones que serán inolvidable para la narradora de la historia, no solo por lo sucesos de esos días, sino por la marca imborrable que significó para ella. Sólida actuación de ambos protagonistas en una historia que no te deja indiferente. Está para ver en MUBI.

