Se confirmó la peor noticia sobre Billy Butcher en The Boys

Tras explicarle los problemas reales de su tumor cerebral, el personaje de Karl Urban termina por comprender que habló sólo durante todo este tiempo. Por eso, los fanáticos no tardaron en hacer virales múltiples montajes con lo ocurrido y en el favorito del público está Becca interpretando al lado bueno del cerebro y Joe al malo, demostrando la lucha entre el ángel y el diablo.

The Boys Becca, Billy Butcher y Joe Kessler Butcher tiene su cerebro roto en dos: Becca representa lo bueno y Kessler lo malo. Redes sociales

La respuesta positiva del público llegó a tal punto que un fanático agregó la icónica canción Pressure de Billy Joel, la cual fue utilizada para el regreso de Butcher a The Boys en la segunda temporada. En aquel momento, el personaje le había dicho a Hughie: "But don't you worry, Daddy's home", mientras que ahora Joe Kessler le dijo lo siguiente: "So don't you worry, Billy, my boy... Daddy's home".

Embed put the music on heh pic.twitter.com/Xixo2kFksg — Star Annihilator (@StarAnnihilator) July 4, 2024

The Boys: se conoció el escalofriante objetivo de Firecracker con Homelander

La serie The Boys es conocida por sus múltiples escenas polémicas a lo largo de sus primeras tres temporadas, por lo que la llegada de una nueva superheroína llamada Firecracker (Valorie Curry) generó un inesperado escenario escalofriante con Homelander (Antony Starr).