Salió el tráiler de la nueva película sobre "Los caballeros del zodíaco" con actores reales

El manga fue publicado en 1985 por Masami Kurumada, por su popularidad se transformó tiempo después en una serie y cinco películas animadas.

Posiblemente la película sea una historia de origen para darle un contexto y formación al grupo, el protagonista con la antigua armadura griega de Pegaso, Seiya y la Orden de los Caballeros luchan para proteger a Sienna, una diosa reencarnada.

En el clip se puede observar a Seiya, un chico huérfano y sin hogar, al que pone rostro Arata Mackenyuy que terminará por desbloquear la poderosa fuerza que alberga en su interior: su cosmos.

TRAILER OFFICIAL - Knights of the Zodiac - Live Action Movie - SAINT SEIYA