Rusherking destruyó a Maxi Trusso luego de las críticas a Lali Espósito: "Es un caradura"

En diálogo con el programa One+ de Radio One 103.7 , Rusherking fue consultado por lo ocurrido entre Maxi Trusso y Lali Espósito. Para comenzar, el cantante aseguró: "Me molestó mucho porque yo lo viví desde adentro. Sé como es Maxi Trusso como artista y como persona porque me ha tocado lidiar con él ".

Ante estas palabras, Juan Facundo Díaz le preguntó si compartió algún ámbito laboral con Trusso: "No llegué a trabajar, por eso mismo twitteé. Él dice en la nota que 'se sumaron muchos artistas y él los tuvo que bajar porque arruinaron la canción y todos los que hacen música ahora tienen giros melódicos malísimos'".

"Criticó a Lali que llenó un Vélez, y él está en su casa y es como rara la secuencia", remarcó. Así, hizo referencia al presente del artista Maxi Trusso, quien tuvo grandes éxitos musicales en el pasado y en la actualidad no ha conseguido afianzarse.

Lali Espósito Vélez Marzo 2023 Lali Espósito se convirtió en la primera mujer en agotar las entradas para la cancha de Vélez. @mazza.ph

Incluso, Rusherking hizo referencia a la posibilidad que tuvo de trabajar junto a él: "De hecho, él me invitó a una canción a mí y yo no me metí porque no me gustó. Sé que invitó a varias personas cerca mío y tampoco le gustaron las canciones, y no le quedó otra que decir 'bajé a todos del feat porque me arruinaron la canción' y fue muy caradura de su parte".

Para finalizar, el cantante que está en pareja con la China Suárez señaló: "Entonces yo dije 'no puede ser que esté denigrando y tratando así a nuestra generación'. Nos rompemos el orto y la verdad Lali está llenando un estadio Vélez, no tiene la necesidad de hablar de él y él se ve que sí". De esta manera, dejó muy mal parado a Maxi Trusso y defendió a su generación de músicos.