Maxi Trusso destrozó la música de Lali Espósito sin filtro

Al momento de opinar sobre las nuevas generaciones, disparó que, de no ser por el autotune, “no está buena la voz que tienen”. “Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores. No me gustan los giros melódicos, no hay ninguno que escuche y diga ‘qué bueno’”.

Fue entonces que destacó a Quevedo, el cantante español: “Hizo un giro melódico más o menos bueno”. Pero aprovechó para citar a Lali Espósito: “La escucho y digo ¿cómo esos giros son tan feos? Más feos no había”.

ONE + | Maxi Trusso, el creador del AutoTune

Luego contó que realizó nuevos featuring con diferentes artistas, pero no le gustaron: “Los saqué a todos, me arruinaban la canción. No quedaba un tema bueno, entraba el feat y terminaba la canción”.