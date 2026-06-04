4 de junio de 2026 Inicio
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Quién es María Verónica Michelli, la candidata a jueza que Javier Milei quiso vetar

La funcionaria judicial forjó una extensa trayectoria en la ciudad de La Plata a partir de 1994 y ocupa el cargo de secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 desde hace quince años.

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María Verónica Michelli.

María Verónica Michelli.

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El pliego de Michelli se trató del tema más caliente en la Cámara alta debido a que había sido rechazado por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y no estaba previsto que se debata en la sesión. No obstante, finalmente formó parte del tratamiento y los legisladores libertarios, a excepción de Bullrich, votaron en contra. Previamente se aprobaron por amplia mayoría otros 73 pliegos.

Michelli inició su carrera en el Poder Judicial de La Plata el 24 de octubre de 1994, a partir de su ingreso formal a la Secretaría Electoral de dicha ciudad. Tras ocupar diversas funciones en el sistema de justicia, la abogada alcanzó el puesto de secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de la capital bonaerense. Ejerce esta responsabilidad desde el 12 de agosto de 2009.

Su perfil profesional exhibe una vasta formación académica con posgrados en instituciones nacionales y extranjeras. Entre ellos, posee el título de Magíster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla.

Además, cursó la especialización en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Bolonia. A estos logros suma diplomaturas en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional del Oeste y en Litigación Oral por la Universidad del Chaco Austral.

La funcionaria profundizó sus conocimientos con otra diplomatura en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica, dictada por la Universidad Champagnat. En la órbita educativa, trabaja como profesora adjunta y jefa de trabajos prácticos en la Universidad Católica de La Plata (UCALP).

Su actividad profesional abarca también acciones de responsabilidad social mediante una mentoría jurídica para personas privadas de la libertad. Este proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) funciona en la Unidad N.º 18 de Gorina.

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