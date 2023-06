Romina Uhrig: "Muchos políticos tendrían que salir de las oficinas y caminar los barrios"

" ¿Te interesa la política todavía? ", le consultó Pablo Duggan a la invitada que respondió rotundamente: " Ya no, ya fue ". Ante la sorpresa de todos, el abogado Carlos Maslatón intentó indagar: " ¿No haces más política? Yo pensé que la publicidad nacional en Gran Hermano te iba a catapultar nuevamente ". "No, incluso lo dije en el casting, hace algunos años que no me dedico", aseguró la exdiputada.

"Romina te he seguido con suma atención estos cinco meses, felicitaciones por el gran desempeño en Gran Hermano. Siempre me pregunté, vos como chica originaria de la política, ¿cómo hacías para vivir sin información? Porque yo me imagino ahí adentro y no podría", expresó el liberal.

Luego de aclarar que el aislamiento no era un problema, la oriunda de San Martín explicó porque se acercó al mundo de la política. "Arranqué en la política acompañando a mi marido Walter (Festa, intendente de Moreno). Trabajé siempre en la parte social, con comedores, merenderos y lo sigo haciendo a eso pero fuera de la política, porque es lo que me gusta y lo voy a seguir haciendo", señaló.

Además, apuntó contra la clase política: "La rosca política no me gustó nunca, sólo la parte social... Creo que muchos políticos tendrían que salir un poquito de las oficinas, ir a los barrios, a caminar. Cosa que hacía yo y por lo que me criticaban".

Duggan le preguntó si, al salir de la casa de Gran Hermano, se enteró de la cantidad de editoriales que Viviana Canosa le dedicó. "No, vos sabes que no quise ver nada. Si me enteré que fui cadena nacional en el último mes, que me daban con todo, inventando un montón de cosas mías", contó Uhrig y explicó que le dolió mucho por su hija más grande "que sufrió mucho".

"Hasta el día de hoy no entiendo porque tanta bronca, tanto odio", agregó ante lo que Duggan respondió sin dudar: "Por peronista". "Yo te seguí... Nunca te escuché hablar de política, ni siquiera discutir", le contó la actriz Fernanda Callejón.

Por último, Romina explicó que se anotó en Gran Hermano porque "es algo que lo quise siempre de chica". "También quería independizarme, hacer lo que a mi me gusta. A veces eso me jugaba en contra y en la casa a veces pensaba 'che, ¿valdrá la pena todo lo que estoy haciendo?", confesó.