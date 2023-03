Romina Uhrig de Gran Hermano rompió en llanto en vivo por un triste motivo

https://twitter.com/supporttt___/status/1640911719491944448 romina estuvo llorando por caramelo los odio a todos pic.twitter.com/6NmbBTUlon — . (@supporttt___) March 29, 2023

“Estoy esperando que me entreguen a Caramelo y no sé por qué no me lo entregaron. Ya está la pileta, tiene todo vidrios. Lo voy a cuidar, lo amamos, estuve todo el tiempo en la casa con él”, contó. Sucede que en primer lugar le habían dicho que debía reacondicionar la casa.

Este video fue grabado por una fanática y en los comentarios tras ser viralizado en redes sociales, los usuarios de redes sociales se pusieron de su lado. “Mirá que me cae mal Romina, pero estando dentro de la casa yo pensaba que le daba bola a Caramelo solo porque estaba ahí y cuando saliera ni se iba a acordar, pero que todavía lo siga reclamando habla de alguien que no le chupa un huevo el perro sino que lo quiere posta”.

Video: el conmovedor reencuentro de Caramelo y Mora, los perros de Gran Hermano 2022

Los perros Caramelo y Mora, quienes fueron las mascotas de la casa de Gran Hermano 2022, se reencontraron en Las Palmas Hostería Animal.

https://twitter.com/ElLauchaOkey/status/1640759294625808413 LO QUE ESPERABA TODO EL PAÍS : El reencuentro de Morita con Caramelo en el Refugio. MIRANELOS QUE BONITOOOS #GranHermano #GH2023 pic.twitter.com/MiaRH5akHG — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) March 28, 2023

El ganador Marcos dejó la casa de Gran Hermano 2022 en la madrugada del martes 28 de marzo, momento en el que se llevó a la mascota Mora en sus manos. Por eso, al igual que sucedió con su hermano Caramelo, la producción la llevó a una hostería animal en la previa a confirmar su adopción.