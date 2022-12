Romina Malaspina lució una microbikini albiceleste en la previa del verano 2023

Romina Malaspina utilizó una microbikini con los colores del momento y lo compartió en las redes sociales . En la previa del verano en Argentina, la conductora escribió: “Si la foto llega a 500.000 likes me voy a Qatar”.

Luego del triunfo de la Selección argentina ante Polonia el miércoles por la tarde que sirvió para clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo, decidió interactuar con sus seguidores y realizó la promesa la cual todavía no debe cumplir porque no lo alcanzó.

Se fotografió al aire libre con un tractor al lado con un traje de baño celeste y blanco. Para el corpiño eligió el estilo triángulo con tiras para atar en la espalda y en el cuello. Y para la parte inferior una bombacha estilo colaless con costuras blancas también para atar al costado.

“Mi país. Vamos Argentina todavía”, escribió en su cuenta de Instagram. Pero parece ser que no logrará cumplir su promesa ya que su promedio de me gusta no supera los 200 mil.

Para complementar su look eligió una cadenita con un corazón y el pelo lo dejó suelto. En lo que respecta al calzado, utilizó unas zapatillas blancas y altas.

Agustina Gandolfo lució una microbikini con un color que ya marca tendencia para el verano

La modelo Agustina Gandolfo lució una microbikini color negra que se mete en las clásicas que serán tendencia como cada verano. Viajó hasta Doha para apoyar a su pareja Lautaro Martínez, pero en los espacios libres de partidos, aprovecha para descansar con los looks furor.

Publicó dos imágenes en redes sociales en las que se la puede ver parada al lado de una barra en una de las playas habilitadas para los turistas. “Adivinen qué estaba ordenando”, escribió en su feed.