Romina Malaspina combinó una microbikini total white con un look nocturno

Romina malaspina microbikini Instagram

Romina Malaspina complementó su look con un maquillaje que incluyeron ojos resaltados con sombras oscuras en estilo smokey eyes, máscara de pestañas negra y delineador a juego. Añadió un toque de rubor rosado y un labial rosa mate. Una vez más, la presentadora y DJ demuestra su fanatismo por las microbikinis, combinándolas con looks nocturnos y en lugares en donde uno no se imagina que pudieran usarse. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su outfit y remarcando su audacia.

Romina malaspina microbikini Instagram

Romina malaspina microbikini Instagram

Agustina Gandolfo celebró navidad junto a Lautaro Martínez con una microbikini azul a la moda

Agustina Gandolfo posó dentro de un jacuzzi vistiendo una microbikini celeste que marcó tendencia. La modelo se mostró abrazada a su pareja, el futbolista Lautaro Martinez, con quien disfrutaron una noche en las instalaciones de un complejo ubicado en Suiza. Ambos sorprendieron con su traje de baño en las redes sociales, demostrando que la moda es un aspecto importante en sus vidas.

Desde el pintoresco escenario de un jacuzzi en Suiza, la pareja compartió sus elecciones de moda para disfrutar del invierno suizo. La modelo eligió un conjunto de dos piezas en un vibrante tono turquesa shocking, un color que se perfila como uno de los más populares para el verano 2024. Su microbikini, de diseño simple y elegante, contó con un corpiño triangular y una bombacha colaless cavada con tiras regulables, un look que refleja su estilo a la moda.

Agustina Gandolfo microbikini Instagram

Por su parte, Lautaro Martínez eligió un bóxer negro de la marca Versace, que se distinguió por su elástico con patrones geométricos en dorado, creando un contraste elegante con el traje de baño de Agustina Gandolfo. Esta publicación en Instagram no solo mostró su buen gusto en la moda de este tipo de prendas, sino que también reforzó su presencia como una pareja influyente en las redes sociales, donde continuamente comparten momentos de su vida y sus looks con sus seguidores.