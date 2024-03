Romance en puerta entre dos exparticipantes de Gran Hermano: "La gente se da cuenta..."

Durante un vivo de Instagram en la cuenta de Romina, Agostina comenzó a leer los comentarios y se quedó sin palabras: "Dicen que hoy es mi noche, que me quede. Antes era yo la que la apuraba, y ahora me apura ella y estoy...". Por el lado de Spinelli, ella se presentó en Gran Hermano 2023 como bisexual, mientras que lo de Uhrig sorprendió a todos ya que estuvo varios años en pareja con Walter Festa y tuvo tres hijas.

Por el lado de la exdiputada, decidió exponer su relación con la expolicía: "Y sí, vos no te das cuenta nada más. Es la única que no se da cuenta que es su noche. Dios le da pan al que no tiene dientes... Y mirá que yo no me abro con cualquiera". Con esto último, parece haber dejado en evidencia que hay algo entre ellas.

Porque invitó a su casa a Agostina y le tiró palos para que duerma con ella: “Mirá que yo no me abro con cualquiera…”. pic.twitter.com/2HIpZUW1IG — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 17, 2024

Por otro lado, hace algunas semanas Agostina había dado a entender que ya se había besado con Romina durante su visita el programa de streaming Se Picó. Además, le preguntaron qué estilo de mujer le gustaba y decidió revelar: "Un estilo Romina... Es una bomba. Estuvimos en la fiesta de DGo".

