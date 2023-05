Revelaron el verdadero motivo de la salida de una figura de un clásico de la televisión

El chef quedó desvinculado luego años de trabajo en el canal y expresó su bronca desde una publicación de Instagram. “Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes . Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo ”, aseguró.

“Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir. La televisión que me representa es la que se hace trabajando siempre en equipo, generando ideas colectivas y con respeto por el otro”, agregó.

Ante esto, los rumores indicaron que él se iba a Qué mañana! con Mariano Peluffo, pero al final no fue confirmada la versión. Lo que sí se sabe, producto de la información de Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, es que el cocinero quedó enojado porque con la llegada de Chantal Abad quedó relegado.

Esto lo hizo quejarse con la producción porque no tenía el lugar esperado y “lo invitaron a retirarse”, contó el periodista. “Él alegó que era el más antiguo en el programa. Está desde el año 2009”, contó.

“Y bueno, le dijeron: ‘Mirá, si no entendés las cosas...’. Chantal fue como invitada un día y la verdad que rindió, como se dice en la televisión. Ella no tiene nada que ver en todo esto. La producción sí ha tenido muchas idas y vueltas, le pasó algo parecido también con Sofía Pachano. Son terminantes. ‘¿No te gusta? Bueno, agarrá tus cosas’”, concluyó Lussich.