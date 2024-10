Revelan que Liam Payne había sido despedido por su discográfica antes de su trágica muerte: el motivo

Muerte de Liam Payne: el padre del excantante de One Direction llegó a la Argentina

Se trata de Universal Music que, según indicó Daily Mail, echó a la exestrella de One Direction debido a su inestable carrera solitaria. Una fuente le confirmó al sitio web que “el adelanto de Liam era enorme y no lo recuperó. De todos los chicos de la banda, Liam iba por mal camino musicalmente”.

Liam Payne Redes sociales

Los informes indicaron que el segundo álbum de Payne quedó en “suspenso” antes de que decidieran despedirlo. Agregan también que el equipo de publicidad renunció en octubre. Y, si bien la discográfica era propiedad de Universal Music, la discografía se llama Capitol Récords.

La información de la desvinculación causó impacto porque el jueves, luego de su muerte, lanzaron un comunicado en el que aseguraron estar “devastados”, por eso los fanáticos atacaron contra ellos.

"Su legado vivirá a través de su música y de los incontables fans a los que inspiró y que le adoraban. Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia y seres queridos de Liam", indicaba el mismo.

La conmovedora despedida de Kate Cassidy a su novio Liam Payne: "Por el resto de mi vida"

La modelo Kate Cassidy se refirió por primera vez este viernes sobre la muerte de su novio, el cantante Liam Payne, quien cayó desde el tercer piso del hotel donde se alojaba en el barrio porteño de Palermo y murió en el acto producto de un fuerte traumatismo de cráneo.

A través de una historia en su cuenta de la red social Instagram, la influencer envió un mensaje a sus seguidores y reveló cómo transita este momento. “He estado completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio para navegar esto en privado”, indicó.

En el mismo mensaje, escrito en letras negras sobre un fondo blanco, se despidió de su expareja: “Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida". El posteo terminó con un "Te amo Liam" y un número: "444 ”.

Kate Cassidy despidió a Liam Payne en las redes sociales Instagram

Una de las polémicas que surgieron luego de conocerse el trágico final del ex-One Direction estuvo centrada en los motivos por los que su novia regresó sola a Estados Unidos y el cantante se quedó en Buenos Aires.

Sin embargo, la influencer había compartido un video en su cuenta de TikTok cuando emprendió viaje explicando porqué viajaba antes. ''Honestamente, amo América del Sur, pero odio quedarme en un lugar por mucho tiempo'', señalaba la rubia con las últimas imágenes de su estadía en Argentina.