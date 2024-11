Revelan las amenazas de Mauro Icardi a Wanda Nara: "Me arruinaste la vida, por tu culpa..."

Quien se encargó de revelar las supuestas amenazas del futbolista fue el periodista Guido Zaffora en el programa televisivo Intrusos. "La discusión que desencadenó esta denuncia es que Icardi no le avisa a Wanda que viene la Argentina . A ella le agarra un ataque de enojo e ira cuando se entera que viene acá y él se entera del viaje de ella a Río por redes sociales", comenzó por expresar.

Con motivo de esta especie de luna de miel, el jugador habría dicho: "La primera pregunta de Mauro fue '¿Con quién dejaste a las nenas? Dejás a las nenas y te vas con cualquiera'. Icardi ya en el viaje la amenaza con sacarle la tenencia de las nenas". Todo esto dejó a la mediática muy acongojada y no fue lo único que pasó entre ellos.

Mauro Icardi Wanda Nara hijas Francesca Isabella Mauro Icardi y Wanda Nara tendrán que compartir la tenencia de Francesca e Isabella. Redes sociales

Luego, Zaffora directamente citó textualmente las palabras de Mauro Icardi: "Me arruinaste la vida, por tu culpa me lesioné, sos una mala madre, una puta, mentirosa. A tu familia no le gusta ese negro de mierda y vos estás haciendo todo esto para cagarme la vida a mí". De esta manera, habría un cruce muy violento entre ambos.

Para finalizar, el periodista de Intrusos reveló: "Wanda intenta ingresar al Chateau Libertador y no lo puede hacer y llama a su abogada. Me hablan de violencia psicológica y verbal, que Icardi le dijo bestialidades".

