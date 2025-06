Recortes en Telefe: la mala noticia que recibieron sus figuras y el segmento que se dejará de emitir

Las novedades en el canal líder no paran de aumentar, ante la inminente venta y con un anuncio que causa impacto a sus principales figuras, que las pondrá en jaque.

Es sabido que Telefe cuenta con varios contratos "de exclusividad" , la forma del canal para retener a sus máximas estrellas y que no puedan negociar con otra señal. Susana Giménez, Marley, Wanda Nara y Santiago Del Moro son algunos que están bajo este régimen , pero los oferentes que esperan hacerse con la empresa televisiva ya empezaron a mostrarse en contra de esta práctica por motivos financieros.

Los oferentes no están interesados en continuar con “gastos innecesarios” y es por eso que dejarán sin efecto el contenido de streaming. Es decir que se va a desmantelar de a poco, algo que ya fue comunicado la semana pasada porque la idea es potenciar la pantalla más que nada porque el capital económico será más acotado sin la espalda de Paramount Global.

Las oficinas gerenciales están vacías hace ya más de un mes y hay preocupación porque, más allá de los comunicados que se dieron a conocer, los empleados no tienen un feedback personal, lo que hace que la incertidumbre crezca aún más al respecto.

Del Moro Susana Redes sociales

Lo único que aseguran desde Paramount es que la programación no se va a modificar y se respetarán todos los contratos hasta diciembre. Es por ello que el 2026 será una incógnita más allá de que estén confirmando una nueva temporada de Gran Hermano, que sí estaría seguro de arrancar en diciembre, pero la actual gestión no piensa invertir un dólar más para que después no sea retribuido para ellos y si para los nuevos dueños, eso sí con casi todos los formatos adquiridos al aire.

Se cree que entre esta semana y la próxima habrán novedades respecto a la venta. Por el momento se sabe que todo está en una avanzada negociación con un grupo de empresarios y se está analizando la famosa letra chica que son de las mínimas trabas que se está teniendo por estos días, en un tire y afloje que seguramente terminará de encausar todo de manera positiva, teniendo novedades en los próximos días sobre la adquisición.

“Todos los trabajadores de la planta, hasta los que nunca trabajaron, ahora quieren estar participando en alguno de los programas por qué no quieren que los nuevos dueños vean que están de más sin hacer absolutamente nada”, nos cuenta una importante fuente dentro de la señal y agregan que “los despidos están a la orden del día, nadie sabe qué va a pasar y se viven momentos de angustia”.

Así las cosas con Telefe, una señal líder que contará con nuevos dueños en breve o al menos se cree que durante este mes tendremos novedades