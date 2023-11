Soleda Fandiño lució una microbikini turquesa, color que será tendencia en el verano 2024

Soledad Fandiño microbikini Instagram

Esta elección reflejaba no solo un gusto exquisito por las tendencias actuales en moda de baño, sino también una preferencia por los colores vivos y veraniegos, ideales para destacar en cualquier ambiente relajante como un sauna.

Sus seguidores reaccionaron al video dejando su "me gusta" y comentarios, en donde elogiaron su look y su momento de relax. Nuevamente la actriz se hizo presente en las redes demostrando su habilidad para marcar tendencia con su look y de generar interacción con sus fans.

La microbikini violeta de Ivana Nadal con la que anticipa el verano 2024

Ivana Nadal subió a su cuenta de Instagram una foto vistiendo una microbikini violeta con la que marcará tendencia en la próxima temporada. La influencer, reconocida por su estilo atrevido y único, sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores con un reciente post donde muestra detalles de su último traje de baño.

En la foto, se la pudo ver disfrutando de un radiante día soleado en la pileta. Eligió usar una audaz microbikini de estampado animal print en tonos violetas.

El diseño elegido por la modelo consistió de un diminuto corpiño strapless, asegurado con delgadas tiritas en el escote, y una bombacha colaless con un corte sumamente cavado y tiras laterales ajustables. Complementó su look veraniego con unos llamativos anteojos de sol de montura en rosa pastel, y un peinado casual con el pelo recogido, dejando caer algunos mechones sueltos.

"No viniste a la pile al final", escribió en el texto de la publicación, sumando un toque de misterio y juego con sus seguidores. Esta constante interacción con sus fans la consolida como una de las figuras más influyentes de las redes sociales en la actualidad.

