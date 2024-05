Reapareció Larissa Riquelme y denunció que sufrió una millonaria estafa

La modelo aseguró que evitó que otras cuentas sufrieran lo mismo que ella pasó o de caer en la trampa por aceptar bajo su nombre. Por eso lo contó en público. También dijo que su empresa de telefonía le informó “una persona dentro de la institución había dado de baja la línea activando otra telefonía”.

También contó que apareció un video en el que la modelo está creada con inteligencia artificial y se simula su voz e imagen.

“Yo me sentí mal después cuando conocí a las personas que me robaron, porque son gente joven, ya una persona mayor, una chica lactante. Y dije, ¿para qué voy a hacer nada? Dejo no más, ya está. Qué le voy a poder sacar a alguien que estaba necesitando", expresó en Radio Ñandutí.