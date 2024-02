Rating: la figura de Telefe que se robó El Trece para buscar el liderazgo

El orden quedará de la siguiente manera: Una de Dos a las 14:45, luego El Legado con Matías Martin a las 16, Poco Correctos a las 17 con la dupla de Chino Leunis y Pollo Álvarez y 18:15 Ahora Caigo con Darío Barassi.

moldavsky masterchef.jpg Roberto Moldavsky fue eliminado de MasterChef Celebrity: la emotiva despedida

En este caso, el conductor del nuevo ciclo será Moldavsky: "A mí, lo que más me gusta de lo que yo hago es que sea un humor cotidiano, que la gente se pueda identificar y, acá, el programa, lo que tiene es que no necesito que sepas la capital de Perú, necesito que me digas qué harías en esta situación. Porque a mí, lo que me gusta del programa, es que me permite ser yo".

Y explicó de qué va el programa: "El programa se llama Una de dos, que son los dilemas de la vida; el dilema típico de ‘carne o de pollo’ o, como cuando en el avión vienen y te dicen ‘pollo o pasta’, y a vos te parece que te están preguntando si Dios creó al mundo o no. Ese tipo de dilemas cotidianos son los que vamos a enfrentar jugando".

Qué es la cuota de pantalla

La cuota de pantalla es un porcentaje estimado de hogares o espectadores que están mirando un programa de televisión. También es conocido como share.

Esta cifra surge de la multiplicación del alcance, que es la cantidad de hogares que reproducen un programa, por la fidelidad de la audiencia, es decir, el tiempo que invierten observando ese show.

La cuota total de audiencia se reparte entre todos los canales de televisión. Esta métrica es diferente, pero complementaria con el rating, que es el índice de la audiencia.

El rating mide específicamente el porcentaje de espectadores que tiene un programa en un día y horario puntual.