Rating: el programa que pierde a su histórico conductor en el peor momento

“Faltan tres días para que termine Animales Sueltos. Ojalá termine con Argentina campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más. ‘Lo estoy diciendo ahora también, ya que estamos ‘crack’. Listo. Se abrió el inconsciente y vamos para adelante’', expresó al aire.

Aseguró que no sabe si va a volver: “Enero, febrero y marzo me voy afuera”. “Puede ser que vuelva acá, puede ser que no vuelva acá, puede que no labure más en tele abierta. Me hinché las pelotas de todo, de todo. Me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente’', agregó.

Este jueves, el programa quedó octavo en la programación del canal, es decir, en cuanto al rating del día. Marcó un promedio de 1.2 puntos y quedó tercero en la franja nocturna. Eso indica que, en uno de los momentos más críticos, optó por priorizar sus deseos.

Qué es la cuota de pantalla

La cuota de pantalla es un porcentaje estimado de hogares o espectadores que están mirando un programa de televisión. También es conocido como share.

Esta cifra surge de la multiplicación del alcance, que es la cantidad de hogares que reproducen un programa, por la fidelidad de la audiencia, es decir, el tiempo que invierten observando ese show.

La cuota total de audiencia se reparte entre todos los canales de televisión. Esta métrica es diferente, pero complementaria con el rating, que es el índice de la audiencia.

El rating mide específicamente el porcentaje de espectadores que tiene un programa en un día y horario puntual.