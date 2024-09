Rating: el nuevo programa que se estrenó hace menos de un mes y ya es el líder indiscutido de la TV

El Trece pudo recuperar algo de audiencia, que se estaban perdiendo, con la puesta al aire de The Floor, un ciclo donde se tenía una gran expectativa y que sin duda cumplió el objetivo de ser el líder de las noches, siendo el indiscutido del mes.

La nueva denuncia contra Marley hizo que el público le dé la espalda al canal de las pelotas, ya que no solo Survivor cayó al segundo puesto, sino que también varios de los ciclos del canal, haciendo tambalear una grilla líder por lejos. Es por este motivo que el conductor de Expedición Robinson está publicando fervientemente y a diario, en Instagram, solo noticias de sus programas por pedido del canal, algo que no hacía con tanta frecuencia y que ordenaron no congelar sus redes como sí lo hizo con la denuncia mediática anterior.

Con un Guido Kaczka responsable de casi todo el prime time de El Trece, estos buenos resultados hicieron que el canal del solicito recupere algunas décimas en su promedio general y, de esta manera, poder achicar más la brecha, mientras que desde la gerencia no se animan a soltar la fecha de debut de Por amor o Por Dinero, a la espera de lo que haga Telefe con Bake Off Famosos, ya que no quieren competir el mismo día de este estreno.

Por el lado del tercer puesto, sigue indiscutido El Nueve y ahora despegándoselas un poco más de America Tv. Esto es gracias a la buena performance de los ciclos del fin de semana, una pata floja que tenía el canal de la calle Dorrego y que después de años pudo instalar de a poco a estos nuevos ciclos en los que se destaca a Telenueve Investiga, BA Emergencias, Planeta 9, 70.20Hoy y el ya clásico ciclo de espectáculos de Susana Roccasalvo, Implacables, que se afianza aún más en su franja.

Los 10 programas más vistos de agosto

The Floor 9,51

Survivor 9,38

Escape Perfecto 8,90

Escape Perfecto Domingo 8,61

Telefe Noticias 8,48

Conmebol Libertadores 8,27

Los 8 escalones 7,95

Los 8 Escalones La Final 7,91

Conmebol Libertadores 7,91

Melissa 7,78

Como vemos, El Trece, más precisamente Guido con su nuevo programa, le arrebató a Telefe el liderazgo que tenía con Survivor, algo impensado hace meses atrás con un Gran Hermano ganador de par a par en su horario.

Entre nuevas apuestas y atraer nuevamente al público, septiembre viene cargado de novedades y veremos en el análisis del próximo mes, quien será el que supo capitalizar estos estrenos.