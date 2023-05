Rápidos y Furiosos X: las mujeres de la saga anticipan el estreno más esperado

Michelle Rodriguez vuelve con Letty a Rápidos y Furiosos Michelle Rodriguez tendrá su propia aventura y con fuerte presencia en las escenas de acción Universal Pictures

Aquella producción dirigida por Rob Cohen fue un éxito total. De 40 millones de presupuesto, el film recaudó 200 a nivel mundial. La saga tenía que seguir. Desde ese momento, cada dos o tres años, se estrenó una nueva entrega en los cines con el protagónico exclusivo de Vin Diesel (solo se ausentó en la 2, ya que en la 3 apareció brevemente) más Michelle Rodríguez, Brewster y estrellas que se fueron sumando como Ludacris, Dwayne "La roca" Johnson, Jason Statham, Gal Gadot, Charlize Theron y unos cuántos más. En esta última, agregan a Jason Momoa como el gran villano más la llegada de Brie Larson y Daniela Melchior, otras figuras de fama mundial en la industria.



"No podías imaginar que duraría tanto. Pero creo que realmente es un testimonio de la base de fans que tenemos. Crecieron con nosotros y luego nos apoyan siempre. Cuando estamos abajo, cuando estamos arriba, siempre han estado ahí. Y es por ellos que seguimos haciéndolo", remarcó Michelle Rodríguez un día después del evento de fans en Ciudad de México que juntó cerca de 7 mil personajes y horas antes de la Avant Premiere.

Jason Momoa es el gran villano y el valor más alto de Rápidos y Furiosos X universal Pictures

Este evento también fue un aviso para la nueva generación, para la ingresante Daniela Melchior, hoy una actriz en ascenso luego de Suicide Squad y Guardianes de la galaxia Vol. 3, que así contó su experiencia como la nueva integrante de "la familia": "Estaba tan sorprendida de una manera positiva anoche. No esperaba nada y fue todo muy loco. Y Michelle me dijo 'Bienvenida, mamá. Es así cada vez'. Estuve muy sorprendida. Nunca experimenté algo así en mi vida".



La décima entrega enfrenta a Dante Reyes (Momoa) con la familia y amigos de Dominic Toretto en venganza por haber asesinado a su padre en la quinta película. Y la manera de hacer esta venganza es donde más le duele al personaje protagonista, en sus seres queridos. Con un amplio elenco de actores, lo que entrega la nueva película no es una más, sino una de las mejores de la saga, a la altura de la primera, segunda y quinta entrega. Los puntos altos: el villano, el regreso a las bases (carreras, música urbana) y las escenas de acción, más terrenales que las últimas dos películas.

Las carreras vuelven a ser protagonistas en esta décima película de Rapidos y Furiosos En una de las tantas locaciones de la película, vuelven las carreras a Rápidos y furiosos Universal Pictures





Sobre el regreso a las bases, específicamente a las carreras, Rodríguez dejó en claro que es el rasgo por el cuál la buscan en la calle: "Te juro que no pasa un día en el que no me afecte el hecho de que haga películas de autos durante los últimos 20 años. Porque si me detengo en un semáforo en rojo en mi Tesla y junto a mí en Los Ángeles habrá un Lamborghini o un Ferrari, en el momento en que me reconozcan, intentarán correr. Esto me sucede muy a menudo en Los Ángeles". se confesó la también actriz de Avatar, Calabozos y dragones y Lost.

Con la garantía de que su grupo de fanáticos sigue intacto, llega esta semana Rápidos y furiosos X (o Fast X en su nombre original) con una apuesta aún más grande desde el elenco y la historia, pero que de algún modo baja las pretensiones, se olvidan de ir al espacio y vuelve a las carreras y las peleas cuerpo a cuerpo con gran tino. Sin embargo, y más allá de la apuesta, según Rodríguez, la saga Rápido y furioso son ellos mismos: "No importa cuántos directores o productores entren y salgan de la franquicia, el corazón es más o menos mantenernos firmes y asegurarnos de defender a estos personajes y no dejar que se desvíen".