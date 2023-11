Quieren expulsar a los hijos de Shakira de su nuevo colegio en Miami: los motivos

Según medios catalanes, Sasha y Milán no tuvieron inconvenientes en adaptarse a la institución del país, sin embargo en las últimas horas se rumoreó que peligraría la continuidad escolar de ambos.

Por su parte, El Nacional de Cataluña, reveló que tanto su hijo de 11 años y de 9 años, podrían ser expulsados del colegio de Florida, el Miami Country Day School, por el cual la intérprete de Suerte abona anualmente 46.000 dólares por cada uno.

Aparentemente, las autoridades del establecimiento no están del todo conforme con las constantes inasistencias de los menores ya que se ausentaron por largos periodos debido a los los viajes de la cantante.

Asimismo, otros de los que no estarían contentos son los padres de sus compañeros porque aseguran que Sasha y Milán reciben trato especiales por la fama de sus progenitores. Incluso, desde la institución permitieron el ingreso de los niños cuando el ciclo escolar ya había comenzado, siendo esta una gran excepción.

¿Sonríe Shakira? Gerard Piqué se habría separado de Clara Chía Martí por un particular motivo

Tras su conflictiva separación de Shakira, con quien hoy tiene una muy mala relación, Gerard Piqué estaría nuevamente soltero. El rumor principal indica que Clara Chía Martí lo habría dejado por un conflicto familiar que no tendría vuelta atrás.

Un periodista español fue el que confirmó la ruptura en la familia de la modelo. “Los padres de ella no quieren a Piqué”, contó Diego Pérez y agregó: “Clara, cuando Piqué se va de viaje a Miami a ver a los niños, no se va a casa de sus padres...".

Gerard Piqué y Clara Chía Marti

Por su parte, Martín Jordan reveló que cuando el exfutbolista está con sus hijos “en esos momentos, clara se va a casa de la secretaria de Piqué con la que ella tiene una amistad muy buena". Pero que la relación de la joven con sus padres está “deteriorada”.

Uno de los motivos del no cariño tiene que ver con que sospechan que continúa siendo un “mujeriego” por su pasado.

"La familia de Clara no estaba de acuerdo con que ella se meta en una relación con hijos y que sea mujeriego, que tenga un historial amoroso detrás. Los padres no quieren a Piqué. A Clara se lo han dicho y no va a dormir a casa de sus padres", sumó y aseguran que la Navidad pasada fue “espantosa”.