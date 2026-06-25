Quién es Melisa Anzoátegui, el nuevo amor del Turco García mientras Mariela está en Gran Hermano

El nombre de Melisa Anzoátegui comenzó a llamar la atención en el mundo del espectáculo luego de que trascendiera una supuesta relación sentimental con el Turco García. La información surgió mientras Mariela, su pareja, continúa aislada dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Según dio a conocer PrimiciasYa, el exfutbolista estaría viviendo un romance con la mediática, una situación que tomó un tono mayor luego del comentado ingreso del Turco al reality durante la dinámica de congelados, donde varios fanáticos advirtieron una actitud distante en el reencuentro con su esposa.
De acuerdo con los datos difundidos, el vínculo entre ambos habría comenzado durante mayo. Las primeras coincidencias se dieron en un boliche y, con el paso de las semanas, los encuentros se habrían trasladado a restaurantes de Palermo y otros espacios donde la relación continuó desarrollándose.
Quién es Melisa Anzoátegui, el nuevo amor del Turco García
Melisa Anzoátegui se hizo famosa luego de su relación con Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios. A lo largo de los años, su nombre apareció en distintas oportunidades en medios de comunicación debido a su vínculo con el exboxeador. La mediática también tuvo una importante exposición en 2022 cuando decidió respaldar públicamente a Barrios en medio de la causa por violencia de género iniciada por María Soledad Muñoz. Aquella situación volvió a colocarla en el centro de la atención mediática.
Durante ese período, Anzoátegui defendió su relación y aseguró: "Tenemos ya tres años de relación y ya dos años de convivir juntos. Conoce a esta mujer mediante un pequeño distanciamiento que tuvimos. A esta mujer la vio solamente tres días. No generó ningún vínculo".
Actualmente, su nombre vuelve a ser noticia por las versiones que la vinculan sentimentalmente con el Turco García, una relación que habría comenzado a construirse a partir de encuentros frecuentes y salidas compartidas. En medio de los rumores, el exfutbolista evitó profundizar sobre su situación personal y sostuvo: "No, está todo bien, está todo bien", cuando fue consultado sobre las versiones de separación.