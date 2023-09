Quién es la periodista argentina que cubrió la guerra en Ucrania y estará en Gran Hermano VIP

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@ghoficial)

Luego, en diálogo con las redes sociales de Gran Hermano VIP, la periodista nacida en Olavarría aseguró: "Muy contenta, la verdad ver toda esta gente en Vitoria. Ya he hecho contacto con el sofá y estuve muy cómoda. Nerviosa no, estoy muy entusiasmada. Vengo a aportar humor, frescura, aunque tengo carácter pero espero que no me lo hagan sacar". Así, se mostró feliz por esta nueva oportunidad tras su arribo a Europa por trabajo.

Gran Hermano VIP 8 empieza el próximo 14 de septiembre y se transmitirá por el canal español Telecinco, por lo que no muchas personas tendrán la posibilidad de ver en esta nueva etapa a la periodista Sol Macaluso. De igual manera, en las redes sociales del reality show compartirán todas las novedades y el público quedará expectante de todo lo que suceda.