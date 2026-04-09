Quien es la cantante argentina que confirmó sobre su separación tras ponerse en pareja a fines de 2024 La actriz confirmó el final de la relación tras varios rumores de crisis. La pareja estuvo junta desde octubre de 2024. + Seguir en







Una nueva pareja confirmó su separación.

Flor Vigna y Lautaro López confirmaron su separación tras meses de relación y rumores de crisis, aunque optaron por mantener un perfil bajo.

La ruptura fue validada públicamente por ambos, pero sin dar detalles ni exponer conflictos en sus declaraciones.

La panelista Yanina Latorre aportó otra versión y aseguró que la decisión la tomó Vigna por “malas actitudes” de él.

Según esa información, el vínculo se desgastó por un desencanto personal, poniendo fin a una relación que parecía consolidada. Tras varios meses de relación y en medio de una ola de rumores que sugerían un distanciamiento, Flor Vigna y Lautaro López confirmaron oficialmente el fin de su noviazgo. Si bien la noticia ya circulaba en el ámbito del espectáculo, ambos protagonistas decidieron romper el silencio para validar la ruptura, aunque optaron por mantener un perfil bajo y brindar versiones cuidadas sin entrar en detalles públicos sobre lo sucedido.

A pesar del hermetismo inicial de la pareja, la panelista Yanina Latorre fue quien aportó información sobre los motivos detrás de esta decisión. Según reveló en el programa SQP, el quiebre no habría sido en términos tan armoniosos como se intentó mostrar, y señaló que la cantante decidió poner fin al vínculo debido a comportamientos de López que no resultaron de su agrado.

Flor Vigna Redes sociales “Se separó porque no le gustaban las actitudes de él. Fueron malas actitudes”, sostuvo Latorre, marcando una diferencia con las declaraciones oficiales. Aunque la periodista no profundizó en cuáles fueron esos gestos, su versión apunta a un desencanto personal de Vigna hacia el joven artista, lo que puso fin a un romance que parecía consolidado dentro de la escena musical.

Cómo fue la separación de los cannates Flor Vigna y Lauta La reciente confirmación del fin del romance entre Flor Vigna y Lautaro López sacudió el mundo del espectáculo y puso punto final a una relación que nació a partir de su pasión compartida por la música. Aunque la pareja intentó mantener un perfil bajo en las últimas semanas, los crecientes rumores de distanciamiento llevaron a ambos artistas a validar la noticia de manera pública, con versiones breves que evitaron profundizar en polémicas.

Flor Vigna Redes sociales Sin embargo, el hermetismo de los protagonistas se vio interrumpido por la información aportada por la periodista Yanina Latorre, quien dio detalles sobre el detrás de escena de la ruptura. Según la panelista, la decisión fue impulsada por la cantante a partir de un desencanto personal. En el programa SQP, Latorre aseguró que el motivo central fueron las “malas actitudes” de López, comportamientos que desgastaron el vínculo y pusieron fin a la relación tras varios meses.

Es importante aclarar que, a pesar de la similitud en los nombres, el artista involucrado es Lauta López y no Louta, con quien suele haber confusiones frecuentes. Tras el anuncio, ambos tomaron caminos separados y dejaron atrás las versiones de crisis, mientras se enfocan en sus respectivas carreras profesionales. El público, en tanto, se mantiene atento a posibles declaraciones que profundicen sobre los motivos del quiebre definitivo de este vínculo que parecía prometedor.