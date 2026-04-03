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Este live action de un histórico animé fue muy criticado en cines y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Su desembarco en el streaming vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos.

Su desembarco en Netflix vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos.

Su desembarco en Netflix vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos.

Netflix

La llegada de Los caballeros del zodíaco: Saint Seiya - El inicio al catálogo de Netflix reavivó el debate sobre las adaptaciones de animé clásico a la acción real. La película busca trasladar la épica creada por Masami Kurumada a la pantalla, presentando a Seiya, un joven huérfano que sobrevive en peleas callejeras mientras intenta encontrar a su hermana desaparecida. Su vida cambia cuando descubre que posee una energía mística llamada Cosmos y que su destino es proteger a una joven que resulta ser la reencarnación de la diosa Atenea, asumiendo así su rol como el Caballero de Pegaso.

Los crímenes tienen una puesta en escena elaboradamente ritual — asesinatos por las calles del Oslo veraniego, cada víctima marcada con gemas en forma de pentagrama, los tableaux sugiriendo una arquitectura ocultista que Harry debe descifrar mientras navega el campo minado de trabajar junto al hombre al que sospecha de ser el criminal más protegido de la ciudad.
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A pesar de su despliegue visual con efectos digitales y escenas de combate, la producción recibió críticas durante su estreno en cines. Muchos fanáticos de Saint Seiya señalaron las libertades creativas respecto a la historia original y un ritmo narrativo que, por momentos, se alejaba del tono místico y emocional que caracterizó al animé. Estas opiniones divididas la convirtieron en uno de los estrenos más polémicos del género, generando una brecha entre quienes aceptaron la reinvención y quienes esperaban una adaptación más fiel.

Ahora, con su llegada al streaming, la película tiene una segunda oportunidad para conectar con una audiencia más amplia. El estreno en plataforma permite que nuevos espectadores y fanáticos juzguen esta versión desde otra perspectiva, ya sea como una reinterpretación moderna o como una puerta de entrada al universo de los Caballeros de Atenea. Su desembarco en Netflix vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos.

Los caballeros del zodíaco, Saint Seiya
Su desembarco en Netflix vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos.

Su desembarco en Netflix vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos.

Sinopsis de Los caballeros del zodíaco, Saint Seiya - El inicio, la película que llegó a Netflix

La llegada de Los caballeros del zodíaco: Saint Seiya - El inicio al catálogo de Netflix reavivó el debate sobre las adaptaciones de animé clásico a la acción real. La película busca trasladar la épica creada por Masami Kurumada a la pantalla, presentando a Seiya, un joven huérfano que sobrevive en peleas callejeras mientras intenta encontrar a su hermana desaparecida. Su vida cambia cuando descubre que posee una energía mística llamada Cosmos y que su destino es proteger a una joven que resulta ser la reencarnación de la diosa Atenea, asumiendo así su rol como el Caballero de Pegaso.

A pesar de su despliegue visual con efectos digitales y escenas de combate, la producción recibió críticas durante su estreno en cines. Muchos fanáticos de Saint Seiya señalaron las libertades creativas respecto a la historia original y un ritmo narrativo que, por momentos, se alejaba del tono místico y emocional que caracterizó al animé. Estas opiniones divididas la convirtieron en uno de los estrenos más polémicos del género, generando una brecha entre quienes aceptaron la reinvención y quienes esperaban una adaptación más fiel.

Ahora, con su llegada al streaming, la película tiene una segunda oportunidad para conectar con una audiencia más amplia. El estreno en plataforma permite que nuevos espectadores y fanáticos juzguen esta versión desde otra perspectiva, ya sea como una reinterpretación moderna o como una puerta de entrada al universo de los Caballeros de Atenea. Su desembarco en Netflix vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos.

Tráiler de Los caballeros del zodíaco, Saint Seiya - El inicio

Embed - LOS CABALLEROS DEL ZODIACO : SAINT SEIYA Tráiler Español Latino (2023)

Reparto de Los caballeros del zodíaco, Saint Seiya - El inicio

  • Mackenyu: Seiya (Caballero de Pegaso)
  • Madison Iseman: Sienna / Athena
  • Sean Bean: Alman Kido
  • Famke Janssen: Guraad
  • Diego Tinoco: Nero (Caballero de Fénix)
  • Nick Stahl: Cassios
  • Mark Dacascos: Mylock
  • Caitlin Hutson: Marin (Caballero de Águila)
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