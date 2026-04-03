Este live action de un histórico animé fue muy criticado en cines y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata Su desembarco en el streaming vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos. + Seguir en







Su desembarco en Netflix vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos. Netflix

La llegada de Los caballeros del zodíaco: Saint Seiya - El inicio al catálogo de Netflix reavivó el debate sobre las adaptaciones de animé clásico a la acción real. La película busca trasladar la épica creada por Masami Kurumada a la pantalla, presentando a Seiya, un joven huérfano que sobrevive en peleas callejeras mientras intenta encontrar a su hermana desaparecida. Su vida cambia cuando descubre que posee una energía mística llamada Cosmos y que su destino es proteger a una joven que resulta ser la reencarnación de la diosa Atenea, asumiendo así su rol como el Caballero de Pegaso.

A pesar de su despliegue visual con efectos digitales y escenas de combate, la producción recibió críticas durante su estreno en cines. Muchos fanáticos de Saint Seiya señalaron las libertades creativas respecto a la historia original y un ritmo narrativo que, por momentos, se alejaba del tono místico y emocional que caracterizó al animé. Estas opiniones divididas la convirtieron en uno de los estrenos más polémicos del género, generando una brecha entre quienes aceptaron la reinvención y quienes esperaban una adaptación más fiel.

Ahora, con su llegada al streaming, la película tiene una segunda oportunidad para conectar con una audiencia más amplia. El estreno en plataforma permite que nuevos espectadores y fanáticos juzguen esta versión desde otra perspectiva, ya sea como una reinterpretación moderna o como una puerta de entrada al universo de los Caballeros de Atenea. Su desembarco en Netflix vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos.

Los caballeros del zodíaco, Saint Seiya Su desembarco en Netflix vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos. Netflix Sinopsis de Los caballeros del zodíaco, Saint Seiya - El inicio, la película que llegó a Netflix La llegada de Los caballeros del zodíaco: Saint Seiya - El inicio al catálogo de Netflix reavivó el debate sobre las adaptaciones de animé clásico a la acción real. La película busca trasladar la épica creada por Masami Kurumada a la pantalla, presentando a Seiya, un joven huérfano que sobrevive en peleas callejeras mientras intenta encontrar a su hermana desaparecida. Su vida cambia cuando descubre que posee una energía mística llamada Cosmos y que su destino es proteger a una joven que resulta ser la reencarnación de la diosa Atenea, asumiendo así su rol como el Caballero de Pegaso.

A pesar de su despliegue visual con efectos digitales y escenas de combate, la producción recibió críticas durante su estreno en cines. Muchos fanáticos de Saint Seiya señalaron las libertades creativas respecto a la historia original y un ritmo narrativo que, por momentos, se alejaba del tono místico y emocional que caracterizó al animé. Estas opiniones divididas la convirtieron en uno de los estrenos más polémicos del género, generando una brecha entre quienes aceptaron la reinvención y quienes esperaban una adaptación más fiel.

Ahora, con su llegada al streaming, la película tiene una segunda oportunidad para conectar con una audiencia más amplia. El estreno en plataforma permite que nuevos espectadores y fanáticos juzguen esta versión desde otra perspectiva, ya sea como una reinterpretación moderna o como una puerta de entrada al universo de los Caballeros de Atenea. Su desembarco en Netflix vuelve a poner en discusión el futuro de las adaptaciones live action de animés clásicos. Tráiler de Los caballeros del zodíaco, Saint Seiya - El inicio Embed - LOS CABALLEROS DEL ZODIACO : SAINT SEIYA Tráiler Español Latino (2023) Reparto de Los caballeros del zodíaco, Saint Seiya - El inicio Mackenyu: Seiya (Caballero de Pegaso)

Seiya (Caballero de Pegaso) Madison Iseman: Sienna / Athena

Sienna / Athena Sean Bean: Alman Kido

Alman Kido Famke Janssen: Guraad

Guraad Diego Tinoco: Nero (Caballero de Fénix)

Nero (Caballero de Fénix) Nick Stahl: Cassios

Cassios Mark Dacascos: Mylock

Mylock Caitlin Hutson: Marin (Caballero de Águila)