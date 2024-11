Quién es el famoso que Mirtha Legrand le quiere robar a Susana Giménez

“Acaban de pasar el teléfono de Moritán a la producción del programa de Mirtha, quieren madrugar al de Susana. Quieren a Moritán para el sábado a la noche, están peleando por eso. Está cerrado en un 80% que Moritán va al de Susana, pero el de Mirtha aceleró porque saben que falta un 20%", contó Rojo.

Por su parte, Luis Bremer indicó: “Hace un tiempo en este programa nació el personaje de Lucila, la mamá de Moritán, por eso la nota es Moritán junto a Lucila, su mamá. Madre e hijo, esa es la nota". A lo que otro panelista agregó: "Mirtha haría preguntas más inteligentes que Susana".

Pampita contó detalles de su nueva relación amorosa con Martín Pepa: "Es algo nuevo..."

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain confirmó su relación amorosa con el polista Martín Pepa y terminó con los rumores alrededor de su vida romántica, los cuales eran una incertidumbre luego de su divorcio de Roberto García Moritán.

Durante su entrevista mano a mano con Susana Giménez, Pampita comenzó por revelar: "Estoy conociendo a alguien... ¿Cómo no voy a hacer el duelo? Obvio que lo hago, la primera semana no me podía mover de la cama, suspendí todos los trabajos". Con estas palabras, confirmó que la pasó muy mal tras separarse del padre de su hija Ana.

Además, justificó sus motivos para que sea aceptable estar en un vínculo amoroso con otra persona: "¿Cuántas semanas podía estar acostada y que mis hijos me vean así? Yo soy un ejemplo en sus vidas, tengo que mostrarles cómo enfrentar cada situación". De esta manera, explicó que no hay razón para permanecer deprimido luego de ser traicionado por una pareja.

Embed "Estoy conociendo a alguien" Pampita cuenta sobre su nueva relación

¡Mirá a #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! pic.twitter.com/UctimwSAr4 — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) November 18, 2024

Con respecto a los detalles de su vínculo con Martín Pepa, Ardohain explicó: "De La Pampa nos conocemos, toda su familia es de ahí. No éramos tan chicos cuando nos conocimos, pero jamás nos miramos con otra intención porque estábamos en pareja". Así, sorprendió al relatar que su relación amorosa nació hace tan solo algunas semanas por una coincidencia de solterías.

"Me invitó al teatro Colón a ver a Piazzolla, que soy muy fan. Era una cita grupal, fuimos con todos sus hermanos y ahí nomás salió la foto... ¡Todavía no había pasado nada!", continuó Pampita. Esta frase final fue la que confirmó que el romance está más activo que nunca, ya que tuvieron intimidad.

Para finalizar, Pampita confesó por qué aceptó salir con él: "Llegó de repente y no voy a desaprovechar conocer a una persona que me interesa. Vive en muchos lados, pero acá no. Nunca tuve una relación a distancia, así que vamos a probar algo nuevo". Con todo esto, la modelo se mostró muy entusiasmada por una nueva oportunidad en el amor.