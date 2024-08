Colapinto ya está en Monza: las primeras fotos en la pista de Fórmula 1 y su "emoción por el primer Gran Premio"

“Me siento muy emocionado por mi primer Gran Premio. Es un momento muy especial para mi carrera y para mí, rodeado de un gran equipo”, reconoció el pilarense en un video compartido por Williams en las redes sociales.

En la breve presentación, Colapinto aseguró que Williams “conserva ese gran legado en F1 y estoy muy, muy contento por eso”. “Por supuesto que estoy poniendo a tono con Gaetan y los demás muchachos del equipo, así que pensando en mañana (viernes) cuando esté sobre el coche”, explicó.

Embed - Williams Racing on Instagram: "Feeling very excited about his first Grand Prix weekend " View this post on Instagram A post shared by Williams Racing (@williamsracing)

Por otro lado, pese al poco tiempo de preparación que tendrá para su debut este fin de semana, el argentino asegura estar listo para el enorme desafío que tiene por delante. “Para que se imaginen, el lunes estaba en el simulador de F2 con MP preparando la carrera para acá Monza. Así que se pueden imaginar lo tarde que fue (el llamado de Williams). No sé cuándo estaban pensando en ello, pero es una oportunidad para la que siempre he estado preparado y que he estado esperando tanto tiempo”, reconoció durante su primer encuentro con los medios en Monza.

“Desde que era chico, siempre soñaba con que esto llegara y sucediera, y hoy tener la oportunidad de estar aquí, hablando con todos ustedes, es un placer, y estoy muy agradecido por la oportunidad. Puede ser muy a última hora, por supuesto, pero siempre estuve preparado. Para ser sincero, no me lo esperaba. No puedo explicar lo feliz que estoy de estar aquí con Williams. Me han apoyado mucho”, agregó.

Franco Colapinto Monza Redes sociales

Al ser preguntado sobre la preparación que pudo realizar puntualmente para el Gran Premio de Italia, Colapinto respondió con total sinceridad y entre risas: “No mucha como te podés imaginar. Tengo mucha preparación para correr en F2, puedo hacer un buen trabajo ahí”.

De igual modo reconoció estar “muy feliz” por el momento que está viviendo. “No dormí una noche por los nervios. Fue todo muy rápido. Es un honor correr para Williams. Estoy muy agradecido al equipo. Intento disfrutar cada momento y quiero darlo todo por el equipo. Que me den esta oportunidad es un sueño hecho realidad. Ningún circuito es fácil para debutar, pero uno no elige cuándo”, sostuvo.

El piloto de 21 años comenzó a trabajar con su ingeniero de pista Gaëtan Jego sobre todos los detalles que debe tener en cuenta para poder llevar a cabo el trabajo de las dos sesiones de ensayo de una hora de este viernes.

Franco Colapinto Williams Williams Racing

En insólito error en Monza en la preparación del debut de Colapinto en la Fórmula 1

En la previa de la carrera, la escudería cometió un insólito error: escribió mal el apellido del argentino Franco Colapinto y se volvió viral en redes sociales.

En el armado del paddock de los boxes del oriundo de Pilar, la gente de la escudería británixa colocó el número 43 y puso "Colopinto" en vez de "Colapinto" en relación al piloto que reemplazará a Logan Sargeant las nueve fechas que queda del certamen.

Franco Colapinto box Williams

Tras volverse viral en las redes, rápidamente lo corrigieron y colocaron el apellido correctamente junto al número 43, que utilizará el argentino este domingo cuando debute en la Fórmula 1. "Ahora sí", escribió el periodista Albert Fabrega mostrando la corrección del error.