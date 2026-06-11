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11 de junio de 2026 Inicio

Se filtró cómo será el show de inicio del Mundial 2026: drones e imágenes que sorprenderán

Se filtraron capturas de la ceremonia inaugural del torneo mundialista y muestran un impactante espectáculo de dispositivos voladores, luces y figuras relacionadas con el torneo que se realizará en el Estadio Azteca.

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Se filtró cómo será el show de inicio del Mundial 2026.

Se filtró cómo será el show de inicio del Mundial 2026.

  • Cómo será la ceremonia inaugural del Mundial 2026.
  • Se filtraron imágenes del show de apertura.
  • Habrá un espectáculo con drones y luces.
  • El evento se realizará en el Estadio Azteca.
  • México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural.

Se filtró cómo será el show de inicio del Mundial 2026: a pocas horas del comienzo de la cita mundialista, se conocieron imágenes de lo que será la ceremonia inaugural en el histórico Estadio Azteca con drones e imágenes que sorprenderán.

En el plantel de Curazao para el Mundial 2026 25 de 26 jugadores son nacidos en Países Bajos.
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El espectáculo promete una combinación de tecnología, música y efectos visuales que buscarán sorprender a los millones de fanáticos que seguirán el evento alrededor del mundo.

El campeonato mundial de fútbol dará inicio el 11 de junio con el partido inaugural que disputará la selección de México frente a Sudáfrica en el coloso de Santa Úrsula (apodo tradicional). La edición 2026 marcará un hecho histórico, ya que será la primera organizada conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Así sería el show de apertura del Mundial 2026

Según las imágenes filtradas en redes sociales, la ceremonia contará con un impresionante despliegue de drones que iluminarán el cielo formando distintas figuras relacionadas con la Copa del Mundo. Entre las imágenes que se pudieron observar aparecen:

  • El logo oficial del Mundial 2026.
  • La pelota oficial del torneo.
  • Las tres mascotas de la competencia.
  • Diversas figuras vinculadas al fútbol y a los países anfitriones.
Apertura del Mundial 2026

Además, el espectáculo incluirá un importante show de luces dentro del estadio, acompañado por presentaciones musicales especialmente preparadas para la inauguración.

Uno de los momentos más llamativos del show sería la aparición de las tres mascotas oficiales del certamen:

  • Clutch, representante de Estados Unidos.
  • Maple, representante de Canadá.
  • Zayu, representante de México.

Las figuras serán recreadas mediante drones, generando imágenes gigantes visibles desde distintos sectores del estadio.

Apertura del Mundial 2026

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