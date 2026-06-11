Quién es Omar Abdulkadir Artan, el árbitro que está en boca de todos por el Mundial 2026 El juez que no podrá arbitrar en la Copa del Mundo pese a ser el mejor de su continente. Por Agregar C5N en









Omar Abdulkadir Artan fue deportado al intentar ingresar a Estados Unidos para arbitrar el Mundial 2026. FIFA

Omar Abdulkadir Artan iba a convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido de una Copa del Mundo.

El juez africano construyó una destacada carrera internacional desde que obtuvo la licencia FIFA en 2018.

Fue nombrado como mejor réferi de África en el año 2025.

Pese a haber sido designado para el Mundial 2026, Estados Unidos le negó el ingreso al país y quedó fuera del torneo. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí de 34 años, estaba a punto de hacer historia al convertirse en el primer juez de su país en dirigir un partido de una Copa del Mundo. Sin embargo, cuando todo indicaba que formaría parte del Mundial 2026, su nombre fue retirado de la lista oficial de árbitros designados por la FIFA. La decisión se produjo luego de que Estados Unidos, uno de los países anfitriones del certamen, le negara el ingreso a su territorio, situación que generó repercusión internacional y lo puso en el centro de la escena a pocos días del inicio del torneo.

Artan ha construido una carrera que creció de manera rápida. Tras obtener la escarapela FIFA en 2018, cuando tenía apenas 26 años, comenzó a dirigir encuentros fuera de su país y a ganar experiencia en competencias de primer nivel. Su trayectoria alcanzó un hito en enero de 2024, cuando se transformó en el primer árbitro somalí en impartir justicia en una Copa Africana de Naciones, al estar a cargo del encuentro entre Túnez y Namibia. Además, fue designado para importantes compromisos de la Liga de Campeones de la CAF y otras competiciones continentales, consolidándose como una de las principales referencias arbitrales de África.

Omar Artan Árbitro somalí Omar Artan con el reconocimiento a mejor árbitro de África. Redes sociales Pese a haber sido nombrado como el mejor árbitro africano del año 2025, Estados Unidos le negó la entrada al país tras un procedimiento por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. “Tras la inspección, se determinó que el viajero, árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, era inadmisible debido a problemas de verificación y se le denegó la entrada”, comunicó el ente nacional.

Cuál es la historia de Omar Abdulkadir Artan Omar Artan es un árbitro somalí que comenzó su recorrido en la liga local y rápidamente pegó el salto a los grandes escenarios del fútbol de su continente. En 2018 recibió la licencia FIFA y a partir de ahí estuvo presente en múltiples torneos de carácter internacional. Dirigió en la Copa Africana de Naciones de 2024, arbitró la final de la Champions de África 2024-2025 y también estuvo presente en el Mundial Sub 20 disputado en Chile el año pasado.

En abril de 2026, Artan había sido incluido por la FIFA en la lista de árbitros para la Copa del Mundo. Sin embargo, cuando viajó desde Estambul hacia Miami para asistir a un seminario obligatorio previo al torneo fue denegado por Migraciones, a pesar de contar con una visa de ingreso válida y con un pasaporte diplomático gestionado por las autoridades de su país.

Omar Abdulkadir Artan Omar Artan en un duelo de Eliminatorias CAF. Redes scoiales Según relató el propio Artan, arribó al Aeropuerto Internacional de Miami apenas cinco días antes del inicio de la Copa del Mundo, pero fue interceptado por agentes migratorios al momento de ingresar al país. El árbitro aseguró que fue sometido a un prolongado interrogatorio que se extendió durante aproximadamente 11 horas. Tras ese procedimiento, permaneció retenido en una celda de detención y, finalmente, las autoridades dispusieron su regreso inmediato a Turquía. “Tenía todos los papeles en regla, tenía la visa correcta. Estoy muy, muy decepcionado, simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño de dirigir un Mundial”, manifestó el réferi tras lo sucedido.