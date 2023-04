Qué dijo el icónico conductor sobre la propuesta de Telefe para reemplazar a Jey Mammon

Incluso, el periodista Juan Etchegoyen reveló que Telefe eligió al presentador Juan Alberto Mateyko para tomar ese puesto, en lo que significaría el regreso de un ícono de la televisión argentina.

Sin embargo, en las últimas horas fue el propio Mateyko el que se refirió a esta versión en una nota brindada al Canal de la Ciudad. “Hoy estoy en radio Mitre Córdoba, que nunca midió tan bien, atrás de Cadena 3. Y en Telefe Córdoba, con un programa desde junio de 2022", contó.

El que fuera el conductor del exitoso ciclo de los ´90 La movida del Verano hoy tiene 77 años y se radicó a fines del 2008 en Córdoba, donde continúa desarrollando su profesión en los medios locales.

Mateyko La Peña de Morfi Juan Alberto Mateyko junto a Cirio y Rozín en La Peña de Morfi Captura Telefe

"En medio aparece esto en los medios, de que iría a La Peña de Morfi, lo cual sería una falta de respeto. Oficialmente no tuve ningún llamado, ni del canal con el que tengo buena relación, ni de la productora. Si me convocan como invitado, como me invitó Gerardo Rozín más de una vez, es una cosa. Pero así sería una falta de respeto hasta para Jey Mammon, ya que no se definió su situación”, reveló al ser consultado por el tema.

Mateyko La palabra del Muñeco Mateyko sobre la oferta de Telefe.

“Morfi nació con una persona que quiero y falta, pero está en el aire. Gerardo era un gran creador de momentos, como cuando estuve en Gracias por Venir. Yo tengo una relación fantástica con La Peña y en su momento, cuando murió él, entiendo que se deslizó mi nombre desde la producción, no desde el canal con el que tengo una excelente relación”, explicó.

El animador brindó sus motivos, los que lo alejan por completo de la posibilidad de ponerse al frente del programa de Telefe. “No me convocaron. Además, estoy viviendo y trabajando en Córdoba, haciendo radio todos los días acá. Sería imposible”, señaló.