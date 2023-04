Un histórico conductor sería el apuntado por Telefe para reemplazar a Jey Mammon: los detalles

A través del programa Mitre Live, fue el conductor Juan Etchegoyen quien confirmó la información. Allí, expresó: " Hay una danza de nombres, pero me han contado quién es el principal apuntado por Telefe . Estamos hablando de un ícono de la televisión argentina, me sorprendería mucho. Me cuentan que es el sueño del canal . Tiene algo que gustó mucho y es que es un tipo federal y la gente lo ama ".

Continuando con la incógnita, Etchegoyen señaló: "El traje de La Peña de Morfi le va perfecto, impecable. El conductor que a esta hora es el principal candidato es el señor Juan Alberto Mateyko. Me sorprendió el nombre, pero me encanta". Su último trabajo fue al frente del programa La movida de la noche, por Radio Mitre.

Juan Alberto Mateyko Todos los caminos parecen conducir a Juan Alberto Mateyko. Redes sociales

Así, planteó el escenario en el caso que suceda: "¿Se imaginan lo que sería su vuelta a la pantalla? Desde Telefe me aseguran que lo tantearon y, como te digo, es un sueño repatriarlo. Juan Alberto ama Telefe y me dicen que tiene muchas ganas. Yo le escribí, pero no me contestó. En este caso, ¿el que calla otorga? Es alguien que siempre responde y optó por el silencio".

Para finalizar, resaltó lo importante que sería su vuelta: "La tele necesita de esos personajes históricos que han marcado el medio durante tanto tiempo. Repito, el principal apuntado es Juan Alberto Mateyko". Ahora solo queda esperar, aunque el domingo 9 de abril seguramente vuelva a aparecer Georgina Barbarossa.