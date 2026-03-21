Qué cuenta el documental de Netflix "El origen de los Red Hot Chili Peppers: nuestro hermano Hillel"

La producción se sumerge en los años formativos de la banda de Los Ángeles y rinde tributo a Hillel Slovak, el guitarrista fundacional cuya huella marcó el destino del grupo.

El gigante del streaming, Netflix , expande su oferta de contenidos musicales con el lanzamiento del tráiler de la banda californiana: The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel . La información que círculo a fines de enero, se hizo realidad hoy con la presentación del trailer oficial.

Lo nuevo en Netflix: la serie "La primera vez" llega con su última temporada para cerrar una emocionante historia

Así las cosas, el largometraje, que aterrizó en la plataforma ayer, 20 de marzo, reconstruye la etapa más cruda y determinante de la agrupación californiana antes de alcanzar el estrellato global .

La producción, a cargo de Asta Entertainment, Submarine Entertainment y Polygram Entertainment , llega a Netflix tras un recorrido estratégico. El año pasado tuvo una exhibición secreta en el Festival de Cine de Cannes y funciones privadas exclusivas en las ciudades de Los Ángeles y Nueva York .

El director Ben Feldman destacó la relevancia emocional del proyecto : "Es un verdadero honor asociarnos con Netflix para llevar The Rise of the Red Hot Chili Peppers a una audiencia global. En esencia, esta es una historia profundamente identificable: sobre las amistades que forjan nuestras identidades y la fuerza perdurable de los lazos forjados en la adolescencia".

La narrativa se apoya en testimonios directos de Flea y Anthony Kiedis , quienes, junto a allegados de Slovak , desglosan la evolución del conjunto y la intensidad de su conexión personal . Esta pieza audiovisual promete una perspectiva inédita sobre los pilares del rock responsables de éxitos mundiales como Under the Bridge y Californication.

Con cuatro décadas de trayectoria y una marca superior a los 120 millones de discos vendidos, los Red Hot Chili Peppers se posicionan como una de las entidades comerciales más poderosas de la industria. No obstante, este film prefiere mirar hacia atrás, hacia el garage y la amistad forjada en la juventud.

Feldman también enfatizó el carácter excepcional de los protagonistas: "Lo que es menos identificable, por supuesto, es que aquí esos amigos crearon una de las mejores bandas de rock de la historia. Estoy profundamente agradecido a la banda y a la familia de Hillel por su confianza y generosidad, y a Netflix por ayudar a llevar esta historia a la escena mundial".

El equipo técnico detrás de esta entrega cuenta con Marc D’Agostino en la producción y John Tarquinio en la edición. En la producción ejecutiva figuran Dan Braun, Josh Braun, David Blackman, James Slovak y el propio Feldman.

red

Tráiler de El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel

Embed - The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel | Official Trailer | Netflix

Reparto de El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel

El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel (2026) es un documental de Netflix dirigido por Ben Feldman que explora los años formativos de la banda y el legado del guitarrista Hillel Slovak. El reparto principal incluye testimonios de Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith, John Frusciante y Dave Navarro.