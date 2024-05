Protagonista de Breaking Bad confirmó su llegada a Marvel Studios: los detalles

El actor estadounidense Giancarlo Esposito confirmó su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel Studios , algo que se venía esperando hace mucho tiempo tras sus éxitos en Breaking Bad, The Boys y The Mandalorian, entre otros.

Teniendo en cuenta que el actor tiende a interpretar personajes malignos, hay una gran parte de la audiencia que está esperanzada con la posibilidad de verlo como un villano muy importante en el corto plazo. En el 2024, la única película será Deadpool y Wolverine, por lo que no se puede descartar que haga su primera aparición allí.

Giancarlo Esposito Giancarlo Esposito hará su debut en Marvel Studios. Redes sociales

De igual manera, Esposito no brindó más detalles sobre su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel Studios y las especulaciones se hicieron virales en todas las plataformas. Tras Deadpool & Wolverine, los estrenos previos a Los Vengadores serán: Captain America: Brave New World, Thunderbolts*, The Fantastic Four y Blade, por lo que teniendo en cuenta sus palabras, va a aparecer en alguna de estas producciones.

Video: Marvel Studios lanzó un imperdible adelanto de Deadpool y Wolverine

El primer tráiler oficial de la película Deadpool y Wolverine no deja de sorprender a los fans y ahora se difundió un fragmento exclusivo de lo que se muestra en las salas de cine IMAX.