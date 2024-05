Hugh Jackman reveló que el presidente de Marvel Studios no quería hacer Deadpool y Wolverine

El actor australiano Hugh Jackman reveló que Kevin Feige buscó convencerlo de no regresar como Wolverine en Marvel Studios , algo que llenó de bronca a los fanáticos teniendo en cuenta cuánto esperaron su retorno.

Chris Hemsworth reconoció que la última película de Thor fue un fracaso: "Me convertí en una parodia..."

En diálogo con la revista británica Empire, Hugh Jackman sorprendió tras revelar una conversación que tuvo con el presidente de Marvel Studios: "Kevin Feige me dijo: 'déjame darte un consejo, Hugh. No vuelvas, tuviste el mejor final de la historia con Logan. Eso no es algo que debamos deshacer'". De esta manera, surgió la teoría de que querían recastear el personaje que siempre perteneció físicamente al australiano.