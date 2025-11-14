Programa especial de C5N: se conocen todos los ternados a los Martín Fierro de Cable

Este lunes a las 22, en Duro de Domar, se darán a conocer los nominados a las distintas categorías de los premios más importantes de la televisión argentina.

El lunes 17 de noviembre a las 22 se llevará a cabo un programa especial de Duro de Domar donde se conocerán todos los ternados para los Martín Fierro de Cable , que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y serán transmitidos en exclusiva por C5N.

Con la conducción de Pablo Duggan y su clásico panel, se analizarán todas las nominaciones con debates que prometen ser apasionantes.

La cita, que genera enormes expectativas para el periodismo y las figuras de los medios, se celebrará el 27 de noviembre en el centro de eventos Goldencenter y contará con la participación de más de 800 invitados.

En la previa al evento habrá una alfombra roja que contará con todos los protagonistas del 2024 y en la que los miembros de APTRA elegirán a los ganadores en más de 30 ternas .

La pantalla de C5N, el sitio C5N.com y sus redes sociales realizarán la cobertura minuto a minuto de la alfombra roja, las premiaciones y todas las alternativas de lo que ocurra.

Martín Fierro de Cable: cuándo y dónde será la ceremonia

La entrega del premio Martín Fierro de Cable se celebrará el jueves 27 de noviembre en el centro de eventos Goldencenter.

Martín Fierro de Cable: quiénes conducirán el evento

La ceremonia contará con la conducción de Juan Di Natale y Lizy Tagliani.

Martín Fierro de Cable: ¿habrá reencuentro entre Jorge Rial y Luis Ventura?

"Algunos dicen que fui contra Luis Ventura. No, al contrario. Siempre hablé. No es algo contra él. El premio es bárbaro", expresó Jorge Rial en una transmisión de Argenzuela.

Luego redobló la apuesta y en el continuado de los elogios analizó: "Me voy a tener que cruzar con Luis Ventura y ¿si gano me lo podría entregar él no?"

"Yo no tengo drama. Siempre dije que con el gordo pueden decir cualquier cosa, pero yo lo quiero. Y ya lo demostré. Yo lo quiero, no me voy a enojar nunca con Ventura. Es imposible. Me puedo enojar con cualquiera menos con él", concluyó.