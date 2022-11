Primavera Sound tuvo un arranque a puro poder femenino con Björk y Julieta Venegas

El festival Primavera Sound Buenos Aires comenzó el 7 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 13 , con la posibilidad de comprar entradas a través de All Access. En esta oportunidad, Costanera Sur fue hipnotizado por las cantantes Björk, Julieta Venegas, Javiera Mena y Feli Colina , quienes con sus diferentes estilos y performances muy destacadas, dejaron un camino por delante muy emocionante .

La primer en salir al escenario fue Feli Colina , quien deleitó a los presentes con su álbum El Valle Encantado, interpretando las canciones Martes, Chakaymanta, Chakatrunka y Babalu , además de una homónima a la producción que reúne todos los temas. Luego, Javiera Mena fue quien la reemplazó con su música bailable y nocturna, cantando Debilidad, La isla de Lesbos, Me gustas tu, Sincronización, Otra Era y Corazón astral .

Más tarde, Julieta Venegas fue quien tomó el micrófono para expresar su próximo álbum Tu Historia, el cual reveló que se estrenará la próxima semana. Ella tuvo una performance más extensa, ya que cantó Caminar sola, Te encontré, Mismo amor, Me Voy, Eres Para Mí, Limón y Sal, Lento, Andar Conmigo y El presente.

Para finalizar, Björk fue quien realizó el recital final, con un público totalmente extasiado entre las cantantes previas y las ganas que tenían de escuchar a la islandesa. Ella interpretó canciones de lo largo de toda su carrera, entre las que se destacaron Stonemilker, Hyper-ballad, Come to me, Isobel y Jóga. Fue acompañada por la orquesta del Teatro Colón, algo que emocionó a los presentes.

La entrada general del sábado 12 tiene un precio de $16.000, mientras que la del domingo 13 se encuentra en los $18.000, ya que es el día de cierre. A lo largo de este fin de semana, se presentarán Travis Scott, Lorde, Hernán Cattáneo, Charli XCX, Interpol, Mitski, los Arctic Monkeys y muchas bandas y artistas más.

Las mejores fotos del Primavera Sound