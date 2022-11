Primavera Sound Buenos Aires: Arctic Monkeys y Lorde coronaron la fiesta en Argentina

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Los Arctic Monkeys salieron después de las 7 de la tarde, mientras comenzaba la llovizna que luego se convirtió en una lluvia muy fuerte. Con su nuevo disco The Car, interpretaron las canciones Sculptures of Anything Goes, There’d Better be a Mirrorball, Body Paint, Four Out of Five, Arabella, Cornerstone, Why’d You Only Call Me When You’re High, Potion Approaching y Pretty Visitors.

Primavera Sound Arctic Monkeys Los Arctic Monkeys enloquecieron a sus fans. Redes sociales

Por el lado de Lorde, se centró en sus álbumes Solar Power y Melodrama, con muchas interrupciones por culpa de la intensa lluvia que hubo durante la noche del domingo. Las canciones con más apoyo de la audiencia fueron Perfect Places, Team y Royals. Esta última fue la que la catapultó a la fama en 2013.

Primavera Sound Lorde Lorde conmovió a los presentes con su estilo de música. Redes sociales

Los dos días con más popularidad fueron el miércoles 9, gracias a Björk, Julieta Venegas, Javiera Mena y Feli Colina; y el sábado 12, debido a Travis Scott, Hernán Cattaneo, Father John Misty, Charli XCX, Mitski y Caroline Polachek.

Con un predio amplio y único en su especie en la ciudad, rodeado de naturaleza, 6 escenarios de primer nivel y excelentes opciones gastronómicas, el festival contó con más de 100 actuaciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad, convirtiendo a Buenos Aires en el punto de encuentro de lo mejor de la música contemporánea.