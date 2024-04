Presagio de la moda: cuál es la microbikini que Pilar Rubio puso de moda el año pasado y ahora es furor

Pilar Rubio microbikini estampada

Su look lo complementó con un make up muy llamativo. Le sumó sombras en tonalidades nude, máscara de pestañas en total black, rubor rosado en las mejillas, contouring, iluminadores y un labial rosado cargado de gloss. Sus seguidores reaccionaron dejando miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y su estilo.

Cuál es la microbikini que fue la moda del verano y Silvina Escudero lució bailando

Silvina Escudero se sumó a la moda Barbiecore al elegir una microbikini rosa para su último video en sus redes sociales. La modelo se mostró bailando en medio de un challenge y llamó la atención de sus fans, quienes reaccionaron ante sus movimientos. Este color fue furor en todo el año pasado a raíz del estreno de la película de "Barbie", pero luego quedó entre las más elegidas por las famosas en todo el mundo.

La influencer, que tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram, suele subir a su perfil este tipo de contenidos y siempre recibe elogios por parte de sus fans. Recientemente, la bailarina subió un clip donde mostró algunos de sus pasos mientras vestía una microbikini rosa, en lo que parece ser un bosque. Este conjunto contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Con alrededor de 25 mil "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus fans, esta publicación terminó siendo un éxito. Los elogios recibidos confirman que es una de las máximas referentes en la moda de nuestro país ya que siempre está atenta a las novedades fashionistas que destacan en todo el mundo. Nuevamente marcó tendencia con su look y sus seguidores elogiaron su estilo.

