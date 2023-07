Preocupación por la salud de Wanda Nara: cómo fue el reencuentro de Maxi López con sus hijos

"Me parece que en esta se equivocó mal porque no sabe que hay cinco hijos detrás. Le faltó un poquito de empatía. Con lo que hizo ya no es creíble", aseguró el exjugador. También contó que su principal objetivo era estar junto a sus hijos. "Me voy a quedar lo que sea necesario", sostuvo.

Horas después, Maxi López mostró en sus redes sociales cómo fueron las primeras horas con Valentino, Constantino y Benedicto. A través de sus historias de Instagram publicó un video donde se los vio jugando al fútbol tenis y pasando un momento distendido en familia.

Historia Maxi López hijos fútbol tenis 16-07 Instagram @officialmaxilopez

Además, la cuenta @gossipeame mostró que el exfutbolista también salió a hacer compras con los chicos. "Maxi López, recién llegado a la Argentina, en un supermercado muy reconocido de Nordelta, ya con sus hijos en este momento tan complicado", relató.

Maxi López supermercado hijos 16-07 Instagram @gossipeame

Mauro Icardi lanzó un esperado mensaje sobre la salud de Wanda Nara

El futbolista Mauro Icardi compartió un significativo mensaje de apoyo a su pareja, la conductora Wanda Nara, quien recientemente generó una creciente preocupación por su estado de salud.

A través de una conmovedora publicación en Instagram, Mauro Icardi compartió varias fotos de la reciente ceremonia de los Martín Fierro 2023. En ella, Wanda Nara fue reconocida como revelación por su participación en el programa ¿Quién es la máscara?.

Junto a las imágenes, el futbolista de Paris Saint-Germain eligió dos emojis que simbolizan el amor y la fortaleza: un corazón y un león. Estas palabras visuales reflejan el duro momento que atraviesa la conductora y transmiten el apoyo incondicional de Icardi para con Wanda.