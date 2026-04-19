Confirmado: Juanita Viale reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand a su programa en El Trece Ante la ausencia de la conductora en el ciclo nocturno del sábado, su nieta se encargó de explicar la dolencia que la apartó del aire y pidió tranquilidad: "No se preocupen". + Seguir en







Mirtha Legrand regresará el sábado. Redes sociales

La conductora Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa nocturno de El Trece y explicó que su abuela no pudo estar presente porque tenía una fuerte gripe: “Como saben, estoy acá porque mi abuela está enferma, tiene tos, un resfrío”. Luego confirmó cuándo regresa a la televisión.

Viale continuó el programa, pero sin antes dedicárselo: “Abuelita, te mando un beso gigante, que nos estás viendo. Pronta recuperación para vos, que ya estás recuperada, en verdad”.

En medio de una situación descontracturada, Juana bromeó con los productores: “Son unos vendidos ustedes, ¡Dios mío! El público no sabe, pero yo trabajo con todos ellos que están detrás de cámara y no saben toda la fiesta que le hacen a mi abuela, que a mí no me la hacen”.

Mirtha Legrand Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece. Redes sociales Fue entonces que aprovechó para llevar tranquilidad a la audiencia y también calmar los rumores negativos, como cada vez que la Diva se enferma: “No se preocupen, que el sábado que viene ella va a estar acá. Así que yo le estoy manteniendo calentito su lugar”.

La última vez que Mirtha había sido vista en público fue la semana anterior en Rocky, la obra de Nico Vázquez, a la cual fue acompañada por un grupo de amigos y se ubicó en los asientos en una función a sala llena.