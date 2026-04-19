IR A
IR A

Confirmado: Juanita Viale reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand a su programa en El Trece

Ante la ausencia de la conductora en el ciclo nocturno del sábado, su nieta se encargó de explicar la dolencia que la apartó del aire y pidió tranquilidad: "No se preocupen".

Mirtha Legrand regresará el sábado.

Mirtha Legrand regresará el sábado.

Redes sociales

La conductora Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa nocturno de El Trece y explicó que su abuela no pudo estar presente porque tenía una fuerte gripe: “Como saben, estoy acá porque mi abuela está enferma, tiene tos, un resfrío”. Luego confirmó cuándo regresa a la televisión.

Los nietos de la conductora bajaron el tono a la preocupación en el espectáculo.
Te puede interesar:

¿Qué tiene Mirtha Legrand? Nacho y Juana Viale rompieron el silencio sobre su salud

Viale continuó el programa, pero sin antes dedicárselo: “Abuelita, te mando un beso gigante, que nos estás viendo. Pronta recuperación para vos, que ya estás recuperada, en verdad”.

En medio de una situación descontracturada, Juana bromeó con los productores: “Son unos vendidos ustedes, ¡Dios mío! El público no sabe, pero yo trabajo con todos ellos que están detrás de cámara y no saben toda la fiesta que le hacen a mi abuela, que a mí no me la hacen”.

Mirtha Legrand
Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.

Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.

Fue entonces que aprovechó para llevar tranquilidad a la audiencia y también calmar los rumores negativos, como cada vez que la Diva se enferma: “No se preocupen, que el sábado que viene ella va a estar acá. Así que yo le estoy manteniendo calentito su lugar”.

La última vez que Mirtha había sido vista en público fue la semana anterior en Rocky, la obra de Nico Vázquez, a la cual fue acompañada por un grupo de amigos y se ubicó en los asientos en una función a sala llena.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.
play

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: suspendió la grabación de su programa

Nico Vázquez y Mirta Legrand en el teatro Lola Membrives.

"¿Lo tenías antes?", el picante comentario de Mirtha Legrand a Nico Vázquez tras ver Rocky

últimas noticias

play
El presidente estadounidense Donald Trump. 

La ultraderecha y los cristianos comienzan a soltarle la mano a Trump por papel en Irán

Hace 7 minutos
Recorrida en el microcentro de la ciudad.

Si visitas Buenos Aires, estos son los paseos imperdibles que tiene Balvanera

Hace 7 minutos
Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Hace 8 minutos
La freidora de aire permite cocinar croquetas con menos aceite y buenos resultados.

Cómo preparar unas croquetas congeladas con la freidora de aire y que queden riquísimas

Hace 10 minutos
De promesa del fútbol a una vida judicial marcada por cambios extremos.

El futbolista que jugó en River y Boca, pero su vida dio un giro y terminó en la cárcel

Hace 10 minutos