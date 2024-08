Preocupación: Darío Barassi suspendió las grabaciones de su programa en El Trece por problemas de salud

El conductor de Ahora Caigo compartió una foto desde el hospital y explicó por qué no pudo realizar su ciclo habitual. “Ay Diosito, ya llevame” bromeó.

Darío Barassi no pudo asistir a su programa por cuestiones de salud.

El conductor Darío Barassi preocupó a la audiencia luego de no haber podido estar presente en su programa Ahora Caigo en El Trece por un problema de salud. Horas más tarde, publicó una imagen en donde se lo puede ver en la clínica y aprovechó para bromear: “Ay Diosito, ya llevame”.

Benjamín Vicuña contó todas las intimidades sobre su vida amorosa: "Me da pudor, pero..."

“Nada grave. Control nada más”, escribió en la imagen. Luego se explayó para traer tranquilidad a sus seguidores: “Estoy perfecto en casa. Sí me tomé el día porque fui a grabar y tuve una subida de presión. Me mareé un poquito”.

Darío Barassi Ahora caigo Instagram

Y agregó: "Fue una ambulancia y me chequeó, me controlaron y todo salió perfecto. Seguramente me ocupe de profundizar un poco más. Nunca tengo presión alta y hoy sí, entonces decidimos suspender. Pero estoy bien, gracias por la preocupación".

En abril se había sometido a una cirugía por una hernia en el ombligo y otra por pólipos en las cuerdas vocales y sufrió una complicación. En ese momento explicó: “Acá el gordi con su antibiótico endovenoso. Estoy del orto porque quiero estar en casa con mis hijas y empezando rehabilitación foniátrica, pero a veces las cosas no son como uno quiere".