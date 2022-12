Premios Globos de Oro 2023: "Argentina, 1985", nominada como mejor película extranjera

En dicho rubro, la película dirigida por Santiago Mitre competirá con RRR, de India; All Quiet on the Western Front, de Alemania; Decision to Leave, de Corea del Sur; y Close, coproducción de Bélgica, Francia y Países Bajos.

Qué otros premios obtuvo “Argentina, 1985”

Recientemente, la película argentina tuvo tres premios Coral por “actuación masculina” (Ricardo Darín), “dirección artística” (Micaela Saiegh) y “mejor guion” (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba.

Además, el director del filme, Santiago Mitre, ganó el Premio Signis “debido a su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”, según la justificación de la Asociación Católica Mundial de la Comunicación que otorga este galardón.

También, logró el Premio a los Derechos Humos Alicia Olivera 2022 en una ceremonia que se hizo lugar en el Teatro Picadero y estuvo organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

De qué trata Argentina, 1985

Según la sinopsis oficial, está inspirada “en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que se atrevieron a investigar y perseguir la dictadura militar más sangrienta de Argentina en 1985. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de dudosos héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo una amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia a las víctimas de la junta militar”.

El film está disponible para ver en la plataforma de streaming especializada en entretenimiento, Prime Video.