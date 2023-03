PPT: Soldadytos y otro desopilante round por el nombre del programa

Gerardo Romano en PPT: "Soy peronista porque no me gusta que me manden"

Luego, pidió efusivamente quedarse con sus "soldaditos" y recordó, con la presencia de los integrantes Felicitas Bonavitta y Rinconet, una anécdota: "Tranzo todo, mi límite son los soldaditos. No me los vas a sacar. Fui un niño peronista que no tuvo soldaditos. Dejámelos. Un día fuimos a Plaza Huincul con Midachi. Vendimos 1.200 butacas en 1990. El tipo no sabía que va todo de largo el espectáculo. Había hecho 3.000 docenas de sándwiches".

"Llegamos y me dice el tipo '¿cuánto demora el intervalo?' A lo que respondo: '¿Qué intervalo? Esto va como trompada. Mercedes Sosa se saca el poncho y nos vamos a la mierda'. '¡No!', dijo. Los sándwiches estaban secos, que más o menos es lo que nos va a pasar a los soldaditos si no arreglamos para que hablen", agregó y relacionó de esta manera lo que rememoró con los pequeños integrantes de su programa.

Por último, con las risas en todo momento de los presentes, volvió a referirse directamente a Lanata: "Jorge, por favor te pido, amigo de mi alma. Tenemos 500 soldaditos comprados. Vamos a seguir armando historias de soldaditos".

La "primera parte" de Soldadytos en PPT: ¿quién le afanó a quién?

Peronismo para Todos debutó en la pantalla de C5N y tuvo como protagonista principal a su conductor, Dady Brieva. Una de las secciones más picantes es Soldadytos, donde el actor realiza diálogos y peleas con pequeños muñecos pertenecientes a políticos y periodistas.

"Hola pelotudo, ¡quiero hacer una denuncia! Me robaron el nombre del programa", le dijo el muñeco representativo de Jorge Lanata, conductor de Periodismo para Todos en El Trece, a un automóvil de la Policía.

De repente apareció un personaje con la cara tapada por un cartel, que contó con la leyenda PPT (Pensado para televisión), en referencia a la productora de Diego Gvirtz: "Soy el dueño de ese proyecto. Nosotros pusimos PPT antes que todos ustedes".

La discusión entre Lanata y Gvirtz siguió hasta que llegó la figura de Dady Brieva, que recibió un agravio del muñeco del periodista político: "Hola pedazo de kirchnerista, corrupto, imbécil. ¡PPT es mío!". Así, terminaron en una pelea.

Sobre el final, de manera inesperada, Dady eligió a la exgobernadora María Eugenia Vidal para intentar conciliar con un mensaje irónico: "No hay necesidad que se peleen, tampoco que vayan a la escuela y que se creen universidades. Tampoco hay necesidad que haya hospitales". Y Brieva cerró con "el amor vence al odio. Vamos que comienza PPT".